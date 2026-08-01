Tragedia en Perú: cayó una avioneta con turistas que iban a las Líneas de Nasca y murieron 13 personas

Una avioneta que trasladaba turistas para sobrevolar las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos arqueológicos de Perú, se estrelló este sábado y dejó 13 muertos. La aeronave había partido desde el aeropuerto de Pisco y cayó en una zona rural cercana a la ciudad de Nasca.

Según informó la Policía peruana, no hubo sobrevivientes. Entre las víctimas se encuentran 11 pasajeros y dos tripulantes, el piloto y el copiloto. De acuerdo con medios locales, entre los turistas fallecidos habría siete ciudadanos italianos, dos alemanes y dos españoles, aunque las autoridades todavía trabajan en la identificación oficial.

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El accidente ocurrió cerca de las 13 horas en el sector Pueblo Viejo, en Nasca, a unos cuatro kilómetros de la ciudad. Bomberos y efectivos policiales llegaron al lugar para trabajar entre los restos de la aeronave, que quedaron destruidos tras la caída.

La avioneta había despegado desde Pisco

La aeronave pertenecía a la empresa AeroDiana, una compañía que realiza vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca y también ofrece servicios privados. Según informó la Municipalidad Provincial de Nasca, el avión había salido desde el aeropuerto de Pisco para realizar el tradicional recorrido aéreo sobre los geoglifos.

Las Líneas de Nasca son uno de los sitios arqueológicos más reconocidos de Perú. Se trata de enormes figuras trazadas en el desierto hace más de 2.000 años, que solo pueden apreciarse en toda su dimensión desde el aire.

La Municipalidad de Vista Alegre indicó que, según los primeros datos, la aeronave habría sufrido una emergencia durante el vuelo antes de estrellarse. Las autoridades todavía no informaron qué provocó la caída.

El mayor de la Policía Jorge Andrade confirmó desde el lugar la cantidad de víctimas. “Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido”, señaló, y agregó que por la magnitud del accidente no habría personas con vida.

Investigan las causas del accidente

La investigación quedó a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA), que comenzó a recolectar pruebas técnicas para determinar qué ocurrió.

El Ministerio de Comercio Exterior de Perú confirmó que entre los fallecidos hay 11 turistas extranjeros y aseguró que brindará asistencia a las embajadas de los países de origen de las víctimas.

La Municipalidad Provincial de Nasca expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y señaló que las autoridades aeronáuticas serán las encargadas de establecer las causas del accidente y determinar eventuales responsabilidades.

El siniestro ocurrió un día después de que se reanudaran los vuelos turísticos en la zona, luego de una suspensión temporal por fuertes vientos que afectaron las operaciones aéreas.

Una empresa dedicada a los vuelos turísticos

AeroDiana realiza recorridos de entre 30 minutos y una hora sobre las Líneas de Nasca. Además, ofrece vuelos privados y transporte de carga.

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La empresa informó que cuenta con más de 14 años de experiencia y opera aeronaves utilizadas para traslados turísticos en la región. El aeropuerto de Pisco registra una importante actividad de avionetas que trasladan principalmente a visitantes extranjeros.

Otros accidentes similares en Nasca

La región ya registró tragedias similares en los últimos años. En 2022, una avioneta que realizaba un vuelo turístico cayó y murieron siete personas, entre ellas ciudadanos de Chile y Países Bajos.

En octubre de 2010, otro accidente dejó seis víctimas fatales: cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos murieron luego de que una avioneta de la empresa AirNasca se estrellara tras sobrevolar las Líneas de Nasca.

LB/AF