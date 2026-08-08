Un muerto y varios heridos tras un choque múltiple en Mendoza: dos autos cayeron de un puente

Un hombre murió y varias personas resultaron heridas este sábado tras un choque múltiple en el Acceso Este de Mendoza, en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. Como consecuencia del impacto, dos vehículos cayeron desde el puente que cruza la calle Alberdi.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11:30. Según las primeras informaciones, dos automóviles chocaron mientras circulaban por el viaducto y, debido a la fuerza del impacto, ambos terminaron precipitándose desde varios metros de altura.

Un muerto y tres personas trasladadas

El conductor de uno de los vehículos murió en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas. En tanto, otros tres ocupantes fueron trasladados a distintos centros asistenciales para recibir atención médica.

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Entre los heridos había dos menores, que fueron derivados de urgencia al Hospital Notti. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud de las personas internadas.

Tras el accidente, efectivos policiales, bomberos y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y asegurar la zona. La caída de los vehículos desde el puente complicó las tareas de rescate.

Investigan las causas del accidente

La Policía de Tránsito y la fiscalía de turno quedaron a cargo de las primeras actuaciones. Como parte de la investigación, se dispuso el corte preventivo del Acceso Este y se iniciaron los peritajes para determinar cómo ocurrió el choque.

Los investigadores analizan las declaraciones de los testigos, las marcas de frenado y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. También se solicitaron controles de alcoholemia y estudios toxicológicos a los conductores, además de información vinculada al estado y mantenimiento de los vehículos.

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Los peritos deberán establecer cuál fue la mecánica del choque y por qué ambos automóviles terminaron cayendo del puente. También será inspeccionada la infraestructura del viaducto, incluidas las barreras de contención.

Mientras avanza la investigación, las autoridades trabajan para normalizar la circulación en el sector y determinar las responsabilidades correspondientes por el siniestro.

LB