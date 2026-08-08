Mañana de choques en la Ciudad de Buenos Aires: hubo seis accidentes y dos conductores huyeron

Una seguidilla de seis accidentes de tránsito registrados durante la madrugada y las primeras horas de este sábado generó complicaciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y dejó a varias personas heridas. Los episodios tuvieron características diferentes, pero en todos fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

El SAME asistió a los protagonistas de los distintos siniestros y, en al menos dos casos, dispuso el traslado de los heridos a hospitales porteños para que recibieran atención médica.

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El primer hecho ocurrió durante las primeras horas de la madrugada, poco después de la 1, sobre José Antonio Cabrera al 5800, entre Ángel Carranza y Emilio Ravignani.

De acuerdo con la información oficial, un hombre de 46 años fue atropellado por un automóvil cuando salía de un garage. Como consecuencia del impacto, sufrió politraumatismos y debió ser asistido por personal del SAME. Luego de la primera atención en el lugar, los médicos resolvieron trasladarlo al Hospital Rivadavia para continuar con la evaluación y el tratamiento de las lesiones provocadas por el choque.

Un choque múltiple en la General Paz

El segundo accidente ocurrió cerca de una hora después, a las 2.05, sobre la avenida General Paz, a la altura de Cabildo, en sentido hacia el Río de la Plata.

En ese sector se produjo un choque en el que estuvieron involucrados tres vehículos: un automóvil, un camión y otro auto. Producto de la colisión, los rodados también terminaron impactando contra el guardarraíl ubicado sobre la traza.

La situación obligó a la intervención de los equipos de emergencia, que asistieron y evaluaron a los conductores involucrados. A pesar de la violencia del impacto, ninguno de ellos necesitó ser trasladado a un centro médico.

Las circunstancias en las que se produjo el choque quedaron bajo investigación y las actuaciones fueron realizadas por efectivos de la Comisaría 12A.

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Un motociclista herido en Cobo y Curapaligüe

La seguidilla continuó durante la mañana. A las 5.45 se registró otro accidente en la intersección de Cobo y Curapaligüe, donde chocaron un automóvil y una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, un hombre de 30 años, sufrió traumatismos en sus miembros inferiores. Fue atendido por los médicos del SAME, que determinaron que no era necesario realizar un traslado hospitalario.

El episodio se sumó a una madrugada marcada por distintos incidentes viales en calles y avenidas porteñas.

Un conductor escapó después de un choque

A las 6.40 se produjo otro siniestro, esta vez en la esquina de Elvira Rawson de Dellepiane y Pierina Dialessi.

Dos automóviles chocaron y, después del impacto, uno de los conductores abandonó el lugar. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para intentar determinar su identidad y establecer las circunstancias del hecho.

El otro protagonista fue un hombre de 64 años, quien sufrió politraumatismos como consecuencia de la colisión. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladado por el SAME al Hospital Argerich.

El caso quedó bajo investigación, mientras se busca establecer cómo se produjo el choque y localizar al conductor que escapó.

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Dos peatones fueron atropellados y el vehículo huyó

Apenas media hora después, a las 7.10, ocurrió otro episodio de similares características. Esta vez, el escenario fue la intersección de Juana Manso y Camila O’Gorman. Según la información oficial, un automóvil atropelló a dos peatones, un hombre y una mujer, y posteriormente el conductor se dio a la fuga.

Los dos damnificados sufrieron politraumatismos y fueron asistidos por personal del SAME. Las autoridades trabajan para determinar las características del vehículo involucrado y avanzar con la identificación de quien se encontraba al volante.

El hecho generó preocupación debido a que, además de las lesiones sufridas por los peatones, el responsable del atropello abandonó la escena sin permanecer en el lugar para asistirlos.

Perdió el control y terminó contra un cartel

El último accidente de la seguidilla ocurrió a las 7.20 en la esquina de avenida Alvear y Ayacucho.

Una mujer de 38 años circulaba a bordo de un Volkswagen Gol Trend cuando perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un cartel publicitario ubicado en la vía pública.

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La conductora manifestó dolores en la zona torácica y fue atendida por los médicos del SAME. Después de la evaluación realizada en el lugar, se determinó que no era necesario trasladarla a un hospital.

De esta manera, seis siniestros se concentraron en pocas horas en distintos barrios y corredores de la Ciudad, con una serie de situaciones que incluyeron atropellos, choques múltiples, colisiones entre autos y motos y vehículos que terminaron contra estructuras ubicadas en la vía pública.

CS