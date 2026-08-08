Un camión que abastecía al Hospital General de Agudos Vélez Sarsfield sufrió la rotura de una válvula que derivó en el derrame de oxígeno líquido en la vía pública, en el barrio porteño de Monte Castro. Por precaución, se evacuó una cuadra entera. No hubo heridos.

La alerta se encendió durante la tarde de este viernes cuando personal del hospital y vecinos advirtieron sobre una densa nube blanca en una de las salidas del centro asistencial, sobre la calle Elpidio González al 5100, entre Calderón de la Barca y avenida Lope de Vega, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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Según indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad al medio Infobae, el chofer del vehículo, perteneciente a la empresa privada Air Liquide, explicó que la pérdida se produjo cuando se intentó recargar un tanque de oxígeno y se rompió una válvula del camión, provocando la pérdida del contenido.

Por seguridad, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de toda la cuadra afectada y el corte del tránsito en la zona inmediata. A su vez, la Policía porteña se comunicó con las autoridades del centro médico para restringir la circulación por el ala más cercana al incidente.

En el lugar trabajó personal de emergencias equipado con trajes de protección nivel C, el cual inspeccionó el camión y la escena del derrame. Al operativo se sumaron Bomberos, personal del SAME y brigadas especializadas para asegurar el contenedor y ventilar la zona hasta neutralizar el riesgo.

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Las tareas del equipo de emergencias incluyeron el aislamiento del área afectada, la verificación de la integridad del equipo criogénico y la medición de gases en el ambiente. Finalmente, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por la exposición a la sustancia derramada.

El oxígeno líquido es la forma criogénica del gas, la cual se obtiene al enfriarlo hasta temperaturas cercanas a los -183°C. Si bien el material no es combustible por sí mismo, actúa como un potente comburente que puede acelerar incendios en presencia de materiales orgánicos.

La manipulación del oxígeno líquido exige recipientes especiales, dado que el contacto directo puede provocar quemaduras por frío extremo, y la liberación súbita de gas en espacios cerrados puede desplazar el oxígeno del ambiente y generar riesgo de asfixia para las personas.

AS. / EM