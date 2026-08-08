Caso Agostina: una pericia acústica llevó a la cárcel a dos sospechosos

Una reconstrucción realizada de madrugada dentro de la casa donde fue asesinada Agostina Vega (14) terminó por cambiar el rumbo de una parte de la investigación. La prueba no buscó ADN ni huellas, sino responder una pregunta puntual: ¿era posible escuchar desde la planta alta lo que ocurría en la vivienda durante la noche del femicidio? La respuesta que obtuvo la fiscalía fue afirmativa y, horas después, derivó en la detención de dos de los inquilinos que vivían allí.

Los nuevos acusados son Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, quienes ocupaban una habitación en la planta alta de la vivienda de Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Ambos quedaron imputados por encubrimiento agravado, ya que para el fiscal Raúl Garzón no pudieron haber permanecido ajenos a lo que sucedió durante la madrugada en la que la adolescente fue asesinada.

La reconstrucción de los investigadores ubicó a la pareja dentro de ese domicilio prácticamente durante toda la franja horaria en la que ocurrió el crimen. Según la línea de tiempo elaborada por la fiscalía, llegaron al domicilio alrededor de las 23.04 del 23 de mayo y permanecieron allí hasta las 8.54 del día siguiente. La autopsia, en tanto, estableció que la muerte de Agostina se produjo cerca de la 1 de la madrugada.

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Pero la prueba que terminó de comprometerlos fue una pericia acústica realizada durante la madrugada del 5 de agosto. Con el objetivo de recrear las condiciones sonoras de aquella noche, el fiscal y personal especializado reprodujeron música a distintos volúmenes dentro de la vivienda para determinar qué podía escucharse desde la planta alta y desde los inmuebles vecinos.

De acuerdo con las conclusiones incorporadas al expediente, los sonidos eran perceptibles desde el sector donde se encontraba la habitación ocupada por Córdoba y Ascarruz. Para los investigadores, ese resultado contradijo la versión que ambos habían sostenido durante la pesquisa, cuando afirmaron que no habían escuchado ningún pedido de auxilio ni movimientos extraños mientras permanecían en el inmueble.

La prueba cobró especial relevancia porque la hipótesis de la fiscalía sostiene que el ataque no fue un episodio instantáneo. Según la acusación, Agostina llegó esa noche a la vivienda luego de ser convocada por Claudio Barrelier, quien le habría dicho que necesitaba ayuda para preparar una sorpresa destinada a su madre. Siempre de acuerdo con la investigación, una vez dentro de la casa la adolescente fue privada de su libertad, abusada sexualmente y asesinada.

Posteriormente, el acusado habría desmembrado el cuerpo y abandonado los restos en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde fueron encontrados seis días después.

Con las detenciones de Córdoba y Ascarruz, ya son seis las personas arrestadas en la causa. Cinco de ellas –Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz– están imputadas por encubrimiento agravado, mientras que Barrelier continúa detenido como presunto autor del homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género, figura que encuadra el caso como femicidio.

En paralelo, durante los últimos días también circuló la versión de que una cámara de seguridad instalada en la vivienda podría haber registrado parte de la secuencia. Sin embargo, esa hipótesis quedó descartada después de que los peritos comprobaran que el dispositivo no estaba operativo la noche del crimen y no conservaba imágenes que pudieran incorporarse como prueba.

No obstante, la investigación continúa abierta y la fiscalía no descarta nuevas imputaciones en los próximos días.