La pericia psiquiátrica complicó a la acusada de matar a su novio en Chaco

La escena que intentan reconstruir los fiscales muestra la violencia del ataque. Julián Álvarez Guardia (29) recibió múltiples puñaladas, varias concentradas en el cuello y la clavícula, mientras que las lesiones detectadas en uno de sus brazos abrieron la hipótesis de que intentó defenderse. Con esa secuencia todavía bajo análisis, la causa incorporó ahora una prueba clave: una pericia psiquiátrica concluyó que Victoria Luz Cantero (25), la única acusada por el crimen, comprende la criminalidad de sus actos y es capaz de dirigir sus acciones.

El estudio fue elaborado por el Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y remitido al Equipo Fiscal Especial que investiga el homicidio ocurrido el 2 de agosto en una vivienda del barrio 100 Viviendas CGT, en Resistencia. El examen, realizado por el psiquiatra forense Ramiro Isla, evaluó distintos aspectos del funcionamiento mental de la imputada, entre ellos memoria, atención, orientación, afectividad, juicio y raciocinio. La conclusión fue que todas esas funciones se encuentran dentro de parámetros normales y que no existen indicadores clínicos de una alteración psíquica que afecte su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos, según reveló el diario Norte de Chaco.

Más allá del contenido médico, el informe tiene un efecto directo sobre el expediente. En este tipo de investigaciones, una de las cuestiones que suele analizarse es si el acusado presentaba alguna condición que pudiera afectar su responsabilidad penal. El dictamen incorporado a la causa descarta ese escenario y consolida la acusación por homicidio agravado por el vínculo, el delito por el que Cantero permanece detenida desde el mismo día del hecho y que contempla la pena de prisión perpetua en caso de una condena.

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Por lo pronto, los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce continúan reconstruyendo los minutos previos al ataque y la mecánica del homicidio. En ese trabajo ocupan un lugar central los resultados preliminares de la autopsia, que modificaron las primeras versiones sobre cómo murió Álvarez Guardia. Si bien en un comienzo se informó que la lesión mortal estaba en el tórax, las pericias establecieron luego que las heridas más graves se localizaron en el cuello. Los forenses detectaron dos lesiones punzocortantes próximas a la región yugular y otras dos en la clavícula derecha, además de varias heridas distribuidas en otras partes del cuerpo.

Los especialistas también encontraron dos lesiones en uno de los brazos de la víctima que podrían corresponder a maniobras defensivas. Sin embargo, ese aspecto todavía deberá ser determinado de manera definitiva, ya que los peritos continúan diferenciando cuáles de las marcas fueron provocadas durante el ataque y cuáles pudieron producirse durante las tareas de reanimación realizadas en el Hospital Julio C. Perrando, donde el joven fue trasladado de urgencia tras resultar herido.

En paralelo, la fiscalía avanza sobre otros elementos de prueba que considera relevantes para reconstruir el contexto del crimen. Uno de ellos es el teléfono celular de la víctima, entregado por la madre de la imputada junto con la clave de acceso. Los investigadores esperan que las pericias sobre el dispositivo permitan recuperar conversaciones, movimientos y otras comunicaciones que ayuden a establecer qué ocurrió antes y después del ataque. A esa evidencia se suman las imágenes de cámaras de seguridad, testimonios y el examen médico practicado a la propia Cantero, quien presentaba lesiones en el cuello, los brazos y las rodillas cuando fue revisada tras su detención.

Dentro de esa reconstrucción también volvió a cobrar importancia un antecedente de la relación. Según pudo establecer la investigación, Álvarez Guardia había denunciado durante 2025 a Cantero por episodios de violencia en la Comisaría Quinta de Resistencia. La actuación, sin embargo, no avanzó porque el joven no impulsó la acción penal y el expediente terminó archivado. Ahora, ese antecedente es analizado junto con otras pruebas para intentar comprender el contexto en el que se produjo el homicidio.

Con el informe psiquiátrico ya incorporado al expediente, la investigación entra en una etapa decisiva. Los fiscales tienen plazo hasta el 18 de agosto para solicitar la prisión preventiva de la imputada, una resolución que marcará el cierre de la etapa inicial de la pesquisa antes de que la causa avance hacia un eventual juicio por jurados. La pericia conocida en las últimas horas no define por sí sola el desenlace del proceso, pero sí elimina una de las principales incógnitas que todavía rodeaban al caso y fortalece la hipótesis acusatoria con la que trabaja la fiscalía desde el comienzo de la investigación.

“Esa mina te va a terminar acuchillando”

Mientras la fiscalía concentra su investigación en las pericias y los testimonios incorporados al expediente, familiares y amigos de Julián Álvarez Guardia comenzaron a difundir conversaciones privadas que mantuvieron con el joven durante los meses previos al crimen. Según explicaron, el objetivo es mostrar que los conflictos dentro de la pareja no habrían sido un hecho aislado y aportar elementos sobre el contexto en el que se desarrollaba la relación.

En varios de esos intercambios, personas de su círculo íntimo le expresaban preocupación por situaciones que, según sostienen, se repetían desde hacía tiempo y le aconsejaban alejarse de la relación. Una de las conversaciones que más repercusión tuvo en las redes sociales contiene una advertencia que, tras el desenlace del caso, adquirió una fuerte carga simbólica: “Esa mina te va a terminar acuchillando”.

Los allegados también difundieron mensajes en los que Julián hacía referencia a conversaciones mantenidas con su psicólogo sobre la dinámica de la pareja. Sin embargo, hasta el momento ese material no trascendió como parte de la prueba incorporada al expediente judicial, y serán los investigadores quienes determinen qué elementos pueden tener relevancia para la causa.