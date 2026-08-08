“Nada me destruye, todo me construye”: el nuevo mensaje de Candela

Después de haber prestado declaración ante la Justicia, Candela Arizaga volvió a expresarse públicamente. Esta vez no habló del episodio ocurrido en el departamento de Facundo Moyano, sino que eligió una reflexión personal publicada en su cuenta de Instagram, donde dejó un mensaje sobre la adversidad y el aprendizaje que rápidamente fue interpretado como una referencia al difícil momento que atraviesa.

“Si me quieren hacer sentir mal sepan que yo agradezco hasta lo malo que me pasa, porque Dios no permite nada que llegue a mi vida sin un propósito”, escribió la influencer en una historia de Instagram. En el mismo texto agregó: “Lo que me duele también enseña, lo que me tumba también me fortalece y lo que me mandan para hacerme daño, Él lo convierte en crecimiento. En mi cabeza y en mi fe, nada me destruye, todo me construye”.

La publicación apareció pocas horas después de que trascendiera el contenido de su declaración judicial, en la que buscó desligar por completo a Moyano de cualquier episodio de violencia y pidió que se levantaran las restricciones de acercamiento que actualmente pesan sobre el exdiputado.

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Durante su exposición ante la fiscalía, Arizaga aseguró que aquella madrugada no existió una discusión con su pareja y afirmó que el estado en el que fue encontrada corriendo por la avenida del Libertador obedeció a un brote psicótico provocado por el consumo de cocaína, sustancia que, según declaró, había llevado ella misma al departamento.

La influencer también negó haber sufrido agresiones físicas, amenazas o haber permanecido privada de su libertad. Incluso sostuvo que Moyano no consumió drogas ni alcohol esa noche y explicó que la jeringa con líquido transparente secuestrada durante el allanamiento correspondía a un tratamiento médico contra la sinusitis que utilizaba el dirigente.

En la misma declaración, Arizaga rechazó impulsar una acción penal contra su pareja y solicitó expresamente que se dejaran sin efecto las medidas cautelares impuestas en la causa. “No deseo mantener las medidas restrictivas; mi interés es retomar el vínculo con él”, expresó ante el Ministerio Público Fiscal, donde además calificó lo sucedido como “un garrón por algo que ni pasó”.

Su relato también incluyó una reconstrucción de las horas previas al episodio. Según contó, el domingo había compartido la jornada con Moyano, fueron juntos a ver a River y luego regresaron al departamento de Belgrano, donde vieron una película. Más tarde, como no podía dormir, decidió consumir cocaína y comenzó a experimentar alucinaciones y una sensación de persecución que, aseguró, derivó en el brote por el que terminó escapando del edificio.

Mientras la investigación continúa, el abogado de Moyano ya pidió el levantamiento de las restricciones de acercamiento para que ambos puedan retomar la relación.