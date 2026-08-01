Un tenso episodio se desató cuando un policía bonaerense de civil fue emboscado por cuatro delincuentes armados cuando se encontraba junto a su familia en González Catán, en La Matanza. El uniformado se resistió, respondió al ataque a los tiros y mató a uno de los delincuentes, mientras que los otros escaparon y son intensamente buscados.

El hecho ocurrió durante la noche de este viernes, en medio de la fuerte tormenta que azotó a toda la región del AMBA, alrededor de las 21.15, frente a una heladería ubicada en la esquina de Calderón de la Barca y Tinogasta, en González Catán. La escena quedó registrada por una de las cámaras de seguridad de la zona.

El efectivo de la Policía bonaerense, que se encontraba de franco de servicio y de civil, había ido a comprar un helado junto a su familia. Mientras estacionaba bajo la lluvia, un auto se cruzó repentinamente frente al suyo y del vehículo descendieron dos hombres armados con intención de robarle.

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Fuentes policiales precisaron que dentro del vehículo había cuatro sujetos en total, de los cuales dos bajaron para cometer el robo mientras que el resto permaneció en el interior del vehículo a la espera de sus cómplices para escapar, según detalló el sitio Nacional de La Matanza.

La violencia y la tensión escaló cuando uno de los delincuentes apuntó al conductor, momento en el que el uniformado se identificó como tal y respondió disparando con su arma reglamentaria desde el interior del auto, iniciando un violento intercambio de disparos.

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El delincuente que llevaba el revólver intentó huir a contramano del tránsito, pero fue alcanzado por uno de los disparos del policía a pocos metros del lugar y terminó cayendo abatido en el asfalto. Su cómplice logró escapar en el vehículo con el que se cometió la emboscada.

Según profundizó el medio Inforbano, las autoridades ya identificaron el auto en el que se movilizaban los atacantes, siendo un auto robado con pedido de captura vigente. En paralelo, los tres delincuentes que escaparon son buscados intensamente por las fuerzas.

Desde la Policía trascendió que junto al cuerpo del delincuente abatido se secuestró un revólver que quedará sujeto a las pericias correspondientes. El uniformado y su familia, por su parte, no sufrieron heridas ni daños físicos durante el enfrentamiento y la investigación quedó en manos de la Fiscalía a cargo del fiscal Diego Rulli, quien dispuso preservar la escena y ordenó que las pericias técnicas sean realizadas por una fuerza federal, según indica el protocolo vigente.

AS / EM