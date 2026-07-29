Arrestaron al hombre que habría asesinado al policía Alan Molina en Fuerte Apache: quién es y a qué importante figura criminal respondería

Detuvieron a un adolescente de 17 años en Fuerte Apache por la muerte del policía bonaerense Alan Molina, a quien asesinaron el 18 de julio pasado en el Nudo 1 de este complejo habitacional cuyo nombre oficial es barrio Ejército de los Andes.

Según fuentes policiales que hablaron con la Agencia Noticias Argentinas (NA) el joven detenido este miércoles 29 de julio es Joel Sebastián Magallanes, conocido por su apodo de “Mayonesa”, y se lo encontró tras un megaoperativo realizado en el asentamiento de Ciudadela.

Alan Molina

La Policía bonaerense realizó 24 allanamientos para encontrar al supuesto integrante de la banda narcocriminal que asesinó a Molina. Miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales UTOI, GPM, GAD y HALCÓN también participaron de la operación.

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En este megaoperativo fueron detenidos 1 hombre, 2 mujeres y Magallanes, quien sería la mano derecha de Guillermo Agustín Geréz, apodado “El Gordo Tilín”, el supuesto cabecilla de la organización criminal; también se realizaron aprehensiones de 8 varones y 8 mujeres, secuestrándose 15 celulares, cocaína, marihuana, 8 balanzas de precisión, elementos de corte y 1.235.000 pesos en efectivo.

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Los agentes también incautaron 1 pistola Browning calibre 9 milímetros sin numeración visible, con municiones y cargador; 1 revólver Bersa Thunder 9 con la leyenda “Policía Provincia de Buenos Aires”, con municiones y cargador, que tenía una solicitud de secuestro activo de la UFI 10 de San Martín desde el pasado 16 de marzo; y 1 pistola Bersa Thunder sin numeración, con municiones y cargador.

También se identificaron 430 personas, se requisaron 470 vehículos y fueron secuestradas 15 motos y 4 autos por carecer de la documentación correspondiente.

Tras su arresto, Magallanes quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín por el delito de homicidio.

Operativo en Fuerte Apache para detener al asesino de Alan Molina

Cómo fue el asesinato de Alan Molina

Alan Molina, de 26 años, padre de un bebé de solo dos meses, se encontraba prestando servicio el 18 de julio en Fuerte Apache cuando, junto a unos compañeros, trató de identificar a dos hombres que escaparon en dirección al interior del Nudo 1.

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El damnificado logró adelantarse a sus compañeros e ingresó a la zona, donde fue herido de bala. Trasladado de urgencia al hospital Carrillo de Ciudadela, el personal de salud encontró dos lesiones (una en la axila derecha y otra en la cintura, sin orificio de salida) y, poco después, confirmó el deceso del agente.

HM/MSS