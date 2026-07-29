Evacuaron la Embajada de Estados Unidos en Palermo por una amenaza de bomba: el operativo dio negativo

Una amenaza de bomba obligó a evacuar este miércoles la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, ubicada en el barrio porteño de Palermo. El operativo de seguridad se desplegó durante la tarde y, tras la inspección de especialistas, las autoridades descartaron la presencia de explosivos en el lugar.

El procedimiento comenzó luego de que personal de la sede diplomática recibiera un llamado telefónico anónimo con una advertencia sobre un supuesto artefacto explosivo. Ante la alerta, se activó el protocolo de emergencia y efectivos de la Policía Federal Argentina acudieron al edificio para realizar las tareas correspondientes.

Una amenaza de bomba en un avión que viajaba de Buenos Aires a Corrientes obligó a evacuar la pista

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La embajada, ubicada sobre la calle Colombia al 4300, en inmediaciones de la Avenida Sarmiento y el predio de la Sociedad Rural Argentina, fue rodeada por agentes de seguridad mientras se realizaba la inspección. Además, se dispuso un corte preventivo del tránsito en la zona.

Cómo fue el operativo en la Embajada de Estados Unidos

Según informaron fuentes policiales, la amenaza llegó a través de una comunicación telefónica en la que una persona aseguró que había una bomba en el exterior de la sede diplomática.

La denuncia fue recibida mediante el 911 de la Ciudad de Buenos Aires y luego derivada a la Policía Federal, fuerza encargada de la seguridad del perímetro de la embajada.

Personal de la Brigada de Explosivos de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal trabajó en el lugar para revisar las instalaciones y determinar si existía algún riesgo.

La inspección dio resultado negativo

Después de varias horas de operativo, los especialistas concluyeron que no había ningún artefacto explosivo en la zona y descartaron la amenaza.

Una vez finalizada la revisión, las autoridades levantaron el despliegue de seguridad y se restableció la circulación en el área. Mientras tanto, continúa la investigación para determinar el origen del llamado que generó la alerta.

LB/MSS