Tensión en un banco de California: un atacante armado retiene civiles y desafía a las fuerzas federales

Un hombre se atrincheró este martes desde las 13 en una sucursal del banco JPMorgan Chase, en el centro de Bakersfield, donde mantiene a un número indeterminado de rehenes bajo amenaza de bomba. El hecho activó un amplio operativo del FBI y la policía local, que hasta la madrugada no lograban negociar una salida al conflicto.

Todo comenzó con un llamado que alertaba sobre un posible explosivo dentro del edificio. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que un hombre se había atrincherado “con varios miembros de la comunidad”, según informó el Departamento de Policía en un comunicado oficial.

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El edificio, además de la sucursal bancaria, alberga oficinas del distrito escolar, lo que incrementó la gravedad del episodio. Desde ese momento, se desplegó un operativo de seguridad que incluyó la evacuación de estructuras cercanas como el Ayuntamiento y dependencias policiales.

Con el correr de las horas, las fuerzas lograron avances parciales: antes de las 17 fue liberado el primer rehén y, pasadas las 21, un segundo civil recuperó la libertad. Sin embargo, el resto de las personas retenidas continúa dentro del edificio, aunque en “buen estado de salud”, de acuerdo con fuentes oficiales.

El sargento policial Eric Celedon aseguró que el objetivo es evitar una tragedia: “Tenemos todos y cada uno de los recursos a nuestra disposición aquí para llegar a la resolución más segura posible”. No obstante, reconoció que la situación seguía sin resolverse entrada la madrugada.

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Uno de los puntos más críticos es la amenaza de bomba. “Hay una amenaza de bomba”, confirmó Celedon, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad y complejizó cualquier intento de ingreso táctico al edificio.

Testigos aportaron detalles clave sobre el accionar del agresor. Según relataron, al ingresar al banco gritó: “es un mal día para estar en el banco”, antes de reducir a clientes y empleados y trasladarlos a una zona interna. Además, señalaron que llevaba “una especie de bomba atada a su pecho”.

La negociación con el sospecho se mantiene activa y se desarrolla mediante contacto telefónico. Equipos especializados intentan persuadirlo para que deponga su actitud, hasta el momento no hubo avances significativos en ese frente.

En el lugar se montó un impresionante despliegue: al menos una docena de patrulleros, vehículos tácticos, equipos de emergencia y agentes federales rodean el perímetro. También se instalaron carpas de triage con códigos de colores para clasificar eventuales víctimas según la gravedad de sus heridas.

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Un testigo, Jacob Davidson, relató la magnitud del operativo: “Esta es la mayor presencia policial que he visto en esta ciudad”. Y agregó: “Ahora los veo instalar las carpas de trauma con las etiquetas verdes, rojas y amarillas, y también etiquetas negras”.

Desde el banco, un portavoz indicó que la sucursal “está vacía” en términos operativos y que la compañía trabaja en coordinación con las autoridades para abordar la crisis.

Por su parte, la alcaldesa de Bakersfield, Karen Goh, pidió colaboración a la ciudadanía: “La mejor manera en que la población puede ayudar en este momento es evitando el área y permitiendo a los agentes del orden… llevar a cabo de manera segura sus funciones”. Mientras tanto, la zona permanece completamente restringida, con calles cerradas y comercios sin actividad.