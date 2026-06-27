Bomberos, ambulancias y policías revisan la Quinta de Olivos por una amenaza de bomba

Bomberos, ambulancias y policías trabajan en un vasto procedimiento en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada como producto de una amenaza de bomba. No trascendió todavía la vía por la que llegó al Gobierno esa amenaza, pero mientras tanto se despliega el protocolo para esta clase de situaciones.

Nelson Castro, en TN, dio cuenta del tema, hablando de esto ocurre desde hace pocos minutos, y remarcó que es “un hecho que nos toma absolutamente por sorpresa. Hay persona policial en las dos aceras”.

“Se ve que están haciendo un rastrillaje de toda la quinta presidencial. Habrá que ver si el Presidente está enterado de todo esto”, añadió el conductor. Y sumó: “Hay un policía que está inspeccionando con un perro el lugar. La gente sigue pasando por ahí y se pregunta qué está pasando. El tránsito parece detenido”.

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Castro remarcó: “Se le dio seriedad a esta amenaza”. Para luego remarcar que todo ocurre en medio de la renuncia de Manuel Adorni: “Quien hizo la amenaza sabía que esto iba a tener repercusión”. El periodista señaló: “En el contexto de un día muy fuerte para el Gobierno. Hay que recordar que el presidente llegó hoy, proveniente de España. La seguridad sigue siendo numerosa”.

La cronista que transmitía desde el lugar contó: “Lo último que se sabe es que fue una amenaza anónima, al 911, de la provincia”. El periodista Pablo de León le dijo a Castro que, en realidad, la amenaza fue a la Casa Rosada. Y explicó que, por protocolo, se tiene que activar la seguridad también en Quinta de Olivos.

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