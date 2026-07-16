La investigación por el brutal caso de un joven que apareció calcinado dentro de un carro en el barrio Ejército de los Andes, el complejo habitacional mejor conocido como Fuerte Apache, ubicado en la localidad de Ciudadela, dio un giro este jueves. Tras la realización de la autopsia, las autoridades confirmaron que la víctima falleció de un disparo en la cabeza.

El cadáver fue localizado este lunes, en horas de la tarde, una dotación de Bomberos Voluntarios del Cuartel Central de esa localidad asistió a las inmediaciones del Nudo 6 del complejo para apagar un incendio. Al sofocar las llamas, los efectivos descubrieron el cuerpo e hicieron la notificación correspondiente, lo que derivó en la apertura de una causa por "averiguación de causales de muerte".

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El caso quedó en manos de la UFI Nº 7 (Unidad Funcional de Instrucción y Juicio) de San Martín y, según trascendió, se trata de un hombre de tez blanca, de entre 25 y 30 años. El joven fue reconocido por un familiar por sus tatuajes, sin embargo, la Fiscalía está llevando adelante otras medidas para establecer su correcta identificación.

En ese marco se realizaron los estudios forenses, cuyos resultados preliminares arrojaron que falleció producto de una herida de bala en la cabeza. Debido a este dato, y otros elementos obtenidos hasta el momento, los investigadores apuntan a un homicidio y la principal hipótesis sostiene que se habría producido por un presunto ajuste de cuentas.

La primera parte de las pesquisas comenzaron con el relevamiento y el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona. De acuerdo con los registros, se pudo ver a dos personas que habrían empujado el carro hasta el lugar donde apareció la víctima. Después, lo prendieron fuego.

Horror en Fuerte Apache: detalles del hallazgo

El descubrimiento del cuerpo se dio a pocos metros del Club Santa Clara, ubicado en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Allí, un recolector de residuos notó el fuego que salía desde el carro, intentó moverlo y al detectar un bulto en su interior dio aviso a la policía.

En ese momento, los bomberos del Cuartel Central de Ciudadela acudieron para combatir el incendio, pero al arribar ese personal vio el cuerpo envuelto en llamas. En el lugar también trabajó personal de la DDI de San Martín y la Policía Científica.

Por el momento, los sospechosos no fueron identificados, ya que las filmaciones los captaron con la cara tapada. Antes de que se produjera el macabro hallazgo habría ocurrido un tiroteo cerca de esa zona, y aunque no se descartan otras líneas de investigación, por ahora esa información fue relativizada por los investigadores mientras se avanza con las pericias.

FP

LT