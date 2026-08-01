Noche espantosa en el AMBA: lluvia, viento y más de 70 mil usuarios sin luz

Una fuerte tormenta azota desde la noche de este viernes a la Ciudad y gran parte del Gran Buenos Aires generando anegamientos y caos de tránsito junto a más de 70 mil usuarios sin luz. Un panorama similar se presentó en el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Entre Ríos.

Frente al diluvio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) redobló una alerta naranja por tormentas fuertes que abarca a la Ciudad, el Conurbano y buena parte de la provincia de Buenos Aires, sobre todo la zona norte, además de toda la provincia de Entre Ríos.

En los primeros minutos de este sábado 1° de agosto el cuadro de servicio de las empresas Edesur y Edenor mostraba el siguiente detalle, totalizando más de 70 mil usuarios sin servicio:

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Como consecuencia de la tormenta, pasada la medianoche más de 70 mil usuarios estaban sin suministro eléctrico en distintos puntos de la Ciudad, en este caso aproximadamente 7.163 corresponden a Edenor y otros 63.595 a Edesur, según los datos relevados por las distribuidoras.

Los registros del SMN indicaron que para la medianoche ya habían caído 88,7 milímetros de agua en la Capital, dejando varios sectores del microcentro anegados. En este contexto, el pronóstico advierte que las precipitaciones aún no terminaron.

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Las tormentas comenzaron de forma leve durante la mañana del viernes, se repitieron al mediodía en algunas zonas y regresaron con fuerza a última hora de la tarde. Entre una lluvia intensa y otra, hubo una breve pausa con sol y una máxima de 24,5 grados registrada alrededor de las 18.

Para la madrugada del sábado ya no se espera caída de granizo, aunque sí ráfagas de viento de hasta 50 o 60 kilómetros por hora, acompañadas por truenos, relámpagos y una intensa actividad eléctrica que se extenderá varias horas.

El sábado, la temperatura mínima rondará los 14 grados y la máxima llegará a 19°C. Por la mañana se mantendrían las lluvias aisladas, aunque con menor intensidad, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado con algo de sol.

El domingo, por su parte, se presentará con un cielo mayormente nublado, con un descenso de la temperatura mínima hasta los 10 grados y una máxima que alcanzaría los 15°C durante la tarde, según las últimas proyecciones difundidas por el organismo meteorológico nacional.

Qué provincias están en alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos y nevadas

La franja bajo alerta naranja por tormentas abarca desde el norte de Entre Ríos y el sudeste santafesino hasta Mar del Plata y Miramar, recorriendo casi toda la costa atlántica bonaerense, con acumulados previstos de entre 60 y 100 milímetros de agua, con posibilidad de registros superiores de forma localizada.

Bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, se encuentran gran parte del centro y noroeste bonaerense, casi toda la provincia de Córdoba (con excepción de la capital y el noroeste), el sudeste de Santiago del Estero, el norte de Entre Ríos y casi todo Santa Fe.

Los fenómenos mencionados podrían estar acompañados de ráfagas de viento intensas, caída de granizo, acumulados de precipitación de entre 30 y 50 milímetros por abundante lluvia en cortos períodos e intensa actividad eléctrica, según precisó el SMN.

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Para la zona cordillerana, desde Jujuy hasta el sur de Mendoza, rige también una alerta amarilla por vientos fuertes, que de la misma forma alcanza al interior sanjuanino y mendocino, toda la provincia de San Luis, el sur de Catamarca y el noroeste cordobés, entre otras zonas.

También hay alerta amarilla por viento Zonda en el sur y norte de Mendoza, el centro de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y el sur de Jujuy, con ráfagas que podrían llegar a los 100 kilómetros por hora, una notable reducción de la visibilidad en la zona, repentino aumento de temperatura y muy baja humedad relativa.

Por último, rige un alerta por nevadas en la región cordillerana entre San Juan y el centro de Neuquén, y en casi toda la provincia de Santa Cruz, dicha provincia también tiene alerta roja por frío extremo en su sector oeste, y una alerta amarilla similar en las Islas Malvinas.

AS / EM