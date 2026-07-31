El SMN mantiene en alerta naranja al AMBA y varias provincias por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja por tormentas severas sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el sur de Entre Ríos, el sudeste de Santa Fe y el centro y este de la provincia de Buenos Aires.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el SMN advierte que en estos lugares habrá abundantes lluvias en períodos cortos de tiempo; actividad eléctrica intensa; ráfagas de viento que superarían los 90 km/h; y posible caída de granizo.

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Esto sucede tras las fuertes precipitaciones de este viernes a la mañana en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con ráfagas de viento que llegaron a los 50 km/h y una inestabilidad climática que se extendió hacia el norte bonaerense y la franja costera de esta provincia.

Por este temporal, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por tormentas fuertes que continuará, por lo menos, hasta este sábado a la mañana y será acompañado por un importante descenso de temperatura, con valores mínimos de 10 °C para el domingo.

Además, el SMN informó que este sábado arrancará todavía bajo condiciones inestables, con un ambiente húmedo y 16 °C, aproximadamente, durante las primeras horas; pero, con el paso del tiempo, disminuirán las lluvias y el resto de la jornada no tendrá precipitaciones importantes, aunque el cielo se mantenga cubierto.

Sin embargo, el SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para el AMBA. El domingo no se esperan lluvias, el cielo estará parcialmente nublado y la mínima será de 10 °C, una máxima de 15 °C, temperaturas tradicionales del invierno porteño.

Según la última actualización del SMN, una vez terminado este fin de semana, el invierno en la Ciudad de Buenos Aires seguirá con temperaturas moderadas y pocas probabilidades de lluvia.

El resumen del informe oficial

Horarios críticos: luego de las primeras precipitaciones de la tarde, el núcleo más importante del temporal estará concentrado entre la noche del viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado.

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Lluvias: se calculan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 mm en el tramo que se encuentra bajo alerta naranja.

Otras provincias que se encuentran en alerta meteorológica: también hay alertas amarillas por tormentas de variada intensidad en regiones de Córdoba, Corrientes, La Pampa y Santiago del Estero.

Recomendaciones de Protección Civil ante las alertas

- Salir solo en caso de necesidad.

- Sacar o fijar elementos que puedan ser llevados por el viento.

- No sacar la basura a la calle y limpiar los desagües de la casa.

- Desconectar los electrodomésticos.