Cómo impactará El Niño en la producción agropecuaria hasta 2027

El analista y consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, analizó para Canal E que el fenómeno de El Niño ya está instalado y advirtió que Argentina enfrentará varios meses de condiciones climáticas atípicas, con temperaturas y precipitaciones por encima de los valores normales.

“Estamos viviendo un julio muy atípico en términos de temperaturas y es parte de este fenómeno global que se domina El Niño”, explicó Germán Iturriza al analizar el contexto climático que atraviesa el país.

Se estiman fenómenos en el clima fuera de lo habitual

Sobre las tormentas previstas para los próximos días, aclaró que, “están anunciadas ya en estabilidad a partir de esta noche” y remarcó que, “hay que seguir los pronósticos oficiales al pie de la letra porque claramente podemos tener alguna cosita fuera de lo habitual o alguna potencia extra”.

Según Iturriza, la inestabilidad no finalizará con el primer evento meteorológico. “Hasta el 5 o 6 de agosto vamos a seguir inmersos en esta situación de dificultad para operar lotes, de mucha humedad, de rocío, nieblas”, afirmó, al tiempo que destacó que la persistencia de estas condiciones está afectando la cosecha de maíz tardío y los trabajos en el campo.

Complicaciones en la cosecha de soja ante el excedente de humedad

Asimismo, describió un panorama inusual para esta época del año: “Aún hay gente que no pudo cosechar la soja en el sur de la provincia de Buenos Aires”. Además, señaló que, “el maíz está ganando humedad en vez de perder humedad en la planta”, consecuencia de la falta de heladas, radiación solar y días secos.

Respecto de la evolución del fenómeno, el entrevistado explicó que el calentamiento del Pacífico ecuatorial ya es significativo. “Acá tenemos el fenómeno lanzado, y tenemos que acostumbrarnos porque desde acá hasta por lo menos marzo o abril del año que viene, vamos a estar metidos en esta dinámica”, sostuvo.

A su vez, subrayó que muchas veces se subestima la influencia del océano Pacífico sobre el clima sudamericano. “Sí, señor o señora, le tiene que importar y mucho, porque nos cambia la frecuencia, nos cambia el ritmo, nos cambia las potencias de las actividades, de los fenómenos que podemos llegar a tener en nuestra región”, afirmó.