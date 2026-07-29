"Algo se va a tener que mover", la mirada de Irina Hauser en "QR!" sobre la presentación de Cristina Kirchner ante la ONU

La periodista y panelista de "QR!", Irina Hauser, analizó la estrategia judicial de Cristina Fernández de Kirchner tras la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para revisar las consecuencias de la condena en la causa Vialidad. Durante el programa de Canal E, explicó qué puede resolver ese organismo internacional y cuál podría ser el impacto político del planteo.

Hauser señaló que la elección del Comité de Derechos Humanos de la ONU responde a la búsqueda de un camino que podría ser “más expeditivo” que otros tribunales internacionales, aunque aclaró que los tiempos de resolución pueden extenderse durante años. “Hay una apuesta a la exposición que puede adoptar el comité y a la posibilidad de que sea más rápido de lo que podría ser, por ejemplo, la Comisión Interamericana”, explicó.

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La panelista detalló que el organismo internacional no funciona como una instancia de apelación de la sentencia, sino que analiza si un Estado incumplió derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese sentido, remarcó que el planteo apunta a determinar si existieron vulneraciones durante el proceso judicial que terminó con la condena contra la expresidenta.

Según explicó, uno de los puntos centrales de la presentación son las medidas cautelares solicitadas por la defensa de Kirchner, entre ellas la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “Cuando se pide una medida cautelar es porque se considera que hay una urgencia y que esa medida provoca un daño mayor que el que se busca evitar”, indicó.

Durante la entrevista, Hauser también se refirió a la discusión sobre si un eventual pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos sería vinculante para la Justicia argentina. “Hay media biblioteca para esa discusión”, señaló, al explicar que existen distintas interpretaciones entre especialistas en derecho constitucional.

En esa línea, mencionó el análisis del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien sostuvo que el Código Procesal Penal contempla la posibilidad de revisar una sentencia ante un pronunciamiento internacional de estas características. Sin embargo, aclaró que el alcance concreto de una eventual decisión del organismo todavía genera debate entre juristas.

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Además del aspecto jurídico, Hauser consideró que la presentación tiene un fuerte componente político. “Esta estrategia tiene una pata política muy grande, es un movimiento político tan grande como el jurídico”, sostuvo durante "QR!".

La periodista explicó que, aunque no cree que la Corte Suprema o el Gobierno de Javier Milei actúen bajo presión directa por la denuncia internacional, sí consideró que un eventual pronunciamiento del comité podría generar un escenario de discusión institucional.

“Me parece que genera una expectativa: acá algo tiene que pasar, algo se va a mover”, afirmó Hauser, al analizar las posibles consecuencias del reclamo impulsado por la exmandataria.

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La panelista también destacó que una de las medidas cautelares solicita que se complete la integración de la Corte Suprema, actualmente conformada por tres integrantes. Según explicó, el planteo introduce una discusión sobre el funcionamiento institucional del máximo tribunal.

Al cerrar su análisis, Hauser sostuvo que especialistas internacionales que revisaron el caso quedaron sorprendidos por algunos aspectos del expediente y cuestionaron la falta de instancias de revisión. “Nosotros perdemos la perspectiva, pero desde afuera marcan la gravedad del caso”, expresó.

La periodista recordó que la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad derivó, además de la pena judicial, en una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, uno de los puntos que la defensa busca discutir ante organismos internacionales.

LB