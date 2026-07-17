La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para flexibilizar las condiciones de su prisión domiciliaria

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Kirchner, que buscaba que la Corte Suprema revisara las condiciones de su prisión domiciliaria. Con esta decisión, continúan vigentes las restricciones impuestas a la ex presidenta en el marco de la condena por la causa Vialidad.

El planteo apuntaba a eliminar el uso de la tobillera electrónica, ampliar el régimen de visitas y autorizar la utilización de la terraza del edificio ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la ex mandataria cumple la prisión domiciliaria.

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Por qué la Justicia rechazó el planteo de Cristina Kirchner

La mayoría del tribunal consideró que el recurso no reunía los requisitos legales para ser tratado por el máximo tribunal. El juez Gustavo Hornos sostuvo que la resolución cuestionada no tiene carácter definitivo y señaló que la defensa no acreditó la existencia de un perjuicio irreparable. Además, remarcó que las condiciones de la prisión domiciliaria pueden ser revisadas por el magistrado a cargo de la ejecución de la pena.

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En la misma línea, el juez Diego Barroetaveña entendió que los argumentos presentados no demostraban una afectación concreta de derechos constitucionales, sino que expresaban desacuerdos con decisiones adoptadas por instancias judiciales anteriores.

El voto en disidencia

La única postura diferente fue la del juez Mariano Borinsky, quien votó en minoría y consideró que el recurso sí planteaba cuestiones de índole constitucional que justificaban la intervención de la Corte Suprema.

Según su criterio, las restricciones vinculadas con la tobillera electrónica y el régimen de visitas podrían comprometer derechos como la privacidad, la intimidad y la igualdad ante la ley.

Qué puede pasar ahora

Con esta resolución, permanecen sin cambios las condiciones de la prisión domiciliaria que le fueron impuestas a Cristina Kirchner tras quedar firme la condena en la causa Vialidad, que estableció una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

No obstante, la defensa de la ex presidenta todavía puede presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar que el máximo tribunal revise el caso.

LB/MSS