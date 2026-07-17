Pablo Caruso afirmó en "QR!" que los dichos de Javier Milei sobre la dictadura "deberían ser causal de juicio político"

Durante la emisión de "QR!", el programa de Canal E, el periodista Pablo Caruso cuestionó con dureza las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la última dictadura militar y aseguró que, desde su punto de vista, esos dichos "deberían ser causal de juicio político".

El conductor hizo referencia al discurso que Milei pronunció en la Bolsa de Comercio, donde el mandatario sostuvo que ni siquiera el gobierno militar había tenido "las pelotas" para impulsar una reforma laboral como la aprobada durante su gestión. Para Caruso, esa comparación constituye un hecho de especial gravedad institucional. "En otro momento de nuestro país esto debería ser causal de juicio político o, de mínima, un pedido de juicio político para el Presidente", expresó el periodista.

Pablo Caruso cuestionó la referencia de Milei a la dictadura

A lo largo del programa, Caruso sostuvo que las palabras del jefe de Estado implican una valoración positiva de la capacidad del terrorismo de Estado para avanzar con determinadas reformas. "¿Hay que decirle al terrorismo de Estado que no tuvo coraje para algo? Es como si estuviera diciendo que se quedó corto", afirmó.

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En ese sentido, interpretó que el mensaje presidencial supone una continuidad entre el modelo económico impulsado por la última dictadura y algunas de las reformas promovidas por el actual Gobierno.

El conductor también señaló que los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado afectaron especialmente a dirigentes sindicales y representantes de los trabajadores, por lo que consideró especialmente delicada la referencia realizada por Milei en relación con la reforma laboral.

Las críticas por el trato a un jubilado y la falta de conferencias de prensa

Durante el editorial, Caruso también cuestionó un episodio ocurrido en la Bolsa de Comercio, donde un jubilado interpeló al Presidente durante su exposición. Según relató, desde Presidencia habrían solicitado que el hombre fuera retirado del lugar, aunque, de acuerdo con su versión, integrantes de la institución se opusieron inicialmente porque se trataba de uno de sus socios.

El periodista sostuvo que la reacción del mandatario evidencia dificultades para aceptar cuestionamientos públicos. "Cuando alguien lo confronta, el Presidente no encuentra otra manera que responder de esa forma", afirmó.

En la misma línea, volvió a cuestionar la ausencia de conferencias de prensa abiertas y consideró que el Gobierno solo habilita preguntas previamente coordinadas.

El análisis político del conductor

Sobre el final de su intervención, Caruso vinculó las declaraciones presidenciales con el contexto político actual y sostuvo que el país atraviesa un momento de deterioro del debate democrático.

Además, planteó que el entusiasmo social generado por la Selección argentina podría canalizarse en otras causas colectivas vinculadas con la defensa de las instituciones y los valores democráticos.

LB