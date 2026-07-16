Rechazaron la solicitud de Lázaro Báez para obtener prisión domiciliaria: las razones

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves 16 de julio el pedido realizado por el empresario Lázaro Báez, de 75 años, para obtener prisión domiciliaria justificado en temas esencialmente a su salud.

Según TN, los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky determinaron, por mayoría, rechazar el recurso presentado por la defensa del empresario solicitando que se tenga en cuenta el empeoramiento de su estado de salud.

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De acuerdo a los informes presentados, Báez sufre patologías crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad leve, EPOC y adenoma de colon con displasia de alto grado.

Lázaro Báez

Según el medio antes citado, los camaristas expresaron en su fallo que “las penas privativas de libertad se cumplen en establecimientos penitenciarios, mientras que la prisión domiciliaria constituye una excepción de interpretación restrictiva, que requiere justificación suficiente y control riguroso".

Y sumaron: "Este análisis resulta aún más delicado en casos especialmente graves, como los delitos de corrupción que afectan directamente al funcionamiento del sistema democrático y al patrimonio público”.

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Los camaristas, además, remarcaron que “el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar adecuadamente tales conductas” y, en causas como esta, “una flexibilización carente de adecuada fundamentación corre el riesgo de debilitar ese mensaje normativo”.

Y señalaron que las diferentes patologías que sufre el empresario “están siendo atendidas debida y adecuadamente en el establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado”.

Lázaro Báez

La pena que cumple Lázaro Báez

Lázaro Báez está cumpliendo una condena de 15 años de prisión unificada: los años que recibió por lavado de activos agravado en la causa “Ruta del Dinero K” más los años por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”. El empresario se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Lázaro Báez

Báez era uno de los colaboradores más cercanos del expresidente Néstor Kirchner, y se volvió el principal operador de la obra pública en Santa Cruz, lo que le habría permitido acumular una inmensa fortuna.