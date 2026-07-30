Rechazo a las reformas de Sturzenegger en el agro: “El Gobierno a veces se pone y quema todo”

El vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, José Luis Volando, pasó por Canal E y expresó su rechazo al anteproyecto que impulsa el Gobierno para modificar la Ley de Arrendamientos Rurales y la Ley de Tierras.

Sobre la reforma de la Ley de Arrendamientos, José Luis Volando sostuvo que modernizar la normativa no implica eliminar herramientas que han demostrado ser efectivas. “Uno tiene que decir que hay que modernizar siempre y hay que aplicar la tecnología, pero no es todo, sino que hay cosas que vienen funcionando muy bien y la Ley de Arrendamiento es una de ellas”, afirmó.

Críticas los cambios que quiere imponer el Gobierno

En ese sentido, cuestionó el criterio del Gobierno al impulsar cambios profundos: “El Gobierno a veces se pone y quema todo. Lo malo, por ahí hay que cambiarlo, y lo bueno, como por ejemplo la Ley de Arrendamiento o el IPCA que después hablamos, que funciona muy bien”.

Volando recordó que la legislación surgió tras el histórico Grito de Alcorta y explicó que fue clave para el desarrollo productivo del país. “Esa estabilidad, esa Ley de Arrendamiento, es la que hizo grande la Argentina agropecuaria. Por eso pasamos a ser una potencia agroexportadora”, destacó.

Momento delicado para los pequeños productores

Respecto del proyecto oficial que busca que los contratos queden regulados únicamente por el Código Civil y Comercial, advirtió que los principales perjudicados serán los productores más chicos: “Los pequeños y medianos productores que hoy tienen un paraguas protector para seguir trabajando, aumentaría la cantidad de productores que se van a tener que salir del sistema”.

El entrevistado también cuestionó las motivaciones detrás de la iniciativa. “Sturzenegger no habla conmigo, sino que alguien al oído llega a los grandes sectores económicos”, afirmó, y agregó que el objetivo sería facilitar el acceso de grandes capitales a extensas superficies productivas.

En relación con la reforma de la Ley de Tierras, aclaró que actualmente los extranjeros ya pueden adquirir inmuebles rurales, aunque con restricciones. “Hoy los extranjeros pueden comprar tierra en Argentina, sí, y mucha”, explicó, al tiempo que remarcó que el límite vigente del 15% y las restricciones en zonas de frontera responden a cuestiones estratégicas.