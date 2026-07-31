La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) despiden el mes de julio este viernes 31 bajo la atención del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con un ambiente templado y húmedo, pero irá desmejorando hacia la segunda mitad del día.

El organismo oficial emitió una alerta amarilla por tormentas para el aglomerado urbano y amplias zonas de la provincia bonaerense. Se aguarda un cambio en las condiciones atmosféricas que afectará de manera directa los desplazamientos en hora pico.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy viernes 31 de julio

Durante las primeras horas de la mañana se registra cielo parcialmente nublado con marcas térmicas en torno a los 13°C de mínima y una elevada humedad que ronda el 88%. Los vientos soplan débiles desde el sector este, manteniendo una visibilidad normal en los accesos a la capital.

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Clima viernes 31 de julio

A medida que avance la tarde, el termómetro alcanzará la máxima de 18°C a 21°C, acompañada por un paulatino incremento del flujo nuboso. El ambiente se tornará inestable con el desarrollo de núcleos de tormentas de variada intensidad que impactarán hacia la tarde-noche.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm, los cuales podrían ser superados de forma puntual en sectores del Conurbano. La intensidad de los fenómenos estará acompañada por fuertes ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y la probabilidad de caída de granizo.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas en el centro del país para el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto

En la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires se esperan tormentas aisladas desde mitad de tarde, mientras que en la franja sur y el cordón costero las precipitaciones más fuertes se consolidarán cerca del período nocturno.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene la alerta amarilla no solo para el noreste y centro de la Provincia de Buenos Aires, sino también para la zona de la Costa Atlántica, donde las lluvias abundantes en cortos períodos podrían generar anegamientos.

Alerta amarilla en la Costa Atlántica, donde las lluvias abundantes en cortos períodos podrían generar anegamientos

En contraste con el centro del país, las provincias del norte argentino experimentarán ambiente caluroso con marcas que rondarán los 30°C de máxima, mientras que sobre el extremo sur se sostiene una alerta por frío extremo y nevadas. La provincia de Santa Cruz registrará mínimas extremadamente bajas de hasta 10 grados bajo cero.

Sistemas de alta presión dominan la región de Cuyo, manteniendo tiempo estable sobre Mendoza y San Juan, con escasa nubosidad y amplitudes térmicas moderadas.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El paso de la perturbación marcará el posterior ingreso de un frente frío proveniente del sector sur durante el fin de semana. Esta rotación del viento despejará paulatinamente las precipitaciones durante la madrugada del sábado.

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Para el sábado 1 de agosto se aguarda una jornada inestable en sus primeras horas, con una mínima de 12°C y máxima de 18°C, acompañada por vientos moderados del sudoeste. Hacia el domingo 2 de agosto el aire frío se consolidará, provocando un descenso térmico claro con una mínima de 11°C y máxima de 14°C bajo cielo algo a parcialmente nublado.

A comienzos de la próxima semana se mantendrá la masa de aire frío de origen polar. El lunes 3 de agosto se anticipan marcas que oscilarán entre los 10°C y 16°C, garantizando un inicio de agosto típicamente invernal en toda la región central.