La astrónoma argentina Amina Helmi dedicó su carrera a investigar los rastros que dejaron las antiguas colisiones de galaxias que dieron forma a la Vía Láctea. Su trabajo, basado en el estudio de las estrellas como “fósiles cósmicos”, le valió el Premio Kavli, uno de los reconocimientos más importantes de la astrofísica.

Desde su oficina en la Universidad de Groningen, en Países Bajos, Helmi estudia enormes cantidades de información para reconstruir la historia de nuestra galaxia. Su especialidad se conoce como arqueología galáctica, una disciplina que busca entender cómo nació la Vía Láctea y qué futuro podría tener.

Un telescopio de la NASA se adentrará en el corazón de la Vía Láctea para revelar su historia oculta

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“Podemos medir, por ejemplo, la cantidad de sustancias químicas en las estrellas. Esto funciona como una especie de ADN, porque conservan información sobre dónde nacieron y en qué entorno”, explicó la científica.

A diferencia de la imagen tradicional de un astrónomo mirando por un telescopio, Helmi trabaja con grandes bases de datos que contienen información sobre miles de millones de estrellas. Allí busca señales que permitan reconstruir eventos ocurridos hace millones de años.

La misión que cambió la forma de mirar la galaxia

Un punto clave en su investigación fue la misión Gaia, de la Agencia Espacial Europea, que creó un mapa tridimensional de la Vía Láctea y permitió analizar el movimiento de aproximadamente 1.500 millones de estrellas.

La precisión de esos datos permitió a Helmi y su equipo descubrir pistas sobre uno de los momentos más importantes en la historia de nuestra galaxia. “No se trataba solo de la enorme cantidad de objetos, sino también de la precisión con la que podíamos medir los movimientos”, explicó.

Gracias a esa información, los científicos pudieron reconstruir una colisión ocurrida hace unos 10.000 millones de años, cuando una galaxia enana llamada Gaia-Encélado chocó con la antigua Vía Láctea.

El choque que cambió la historia de la Vía Láctea

La fusión entre ambas galaxias dejó rastros que todavía pueden observarse en la actualidad. Las estrellas provenientes de esa galaxia enana pasaron a formar parte del halo que rodea a la Vía Láctea.

El descubrimiento modificó la idea que existía sobre la formación de nuestra galaxia. Hasta entonces, muchos modelos sostenían que la Vía Láctea había crecido de manera más uniforme. Los datos demostraron que, en cambio, su historia estuvo marcada por una serie de colisiones y fusiones con otras galaxias.

El trabajo de Helmi fue reconocido junto con los científicos Vasily Belokurov, de la Universidad de Cambridge, y Rodrigo Ibata, de la Universidad de Estrasburgo. Los tres fueron premiados por “descubrir evidencia fósil de fusiones pasadas que prueban que la galaxia Vía Láctea se formó a través de la acreción jerárquica”.

Al enterarse del reconocimiento, Helmi aseguró que quedó “totalmente sin palabras”. “Para mí, este es sin duda el más grande que existe. Y es sencillamente increíble”, dijo.

Del pasado violento al futuro de la galaxia

El Premio Kavli incluye una parte de un millón de dólares, una medalla y una mención honorífica que serán entregadas en septiembre durante una ceremonia organizada por la Academia Noruega de Ciencias y Letras en Oslo.

Ahora, la astrónoma argentina espera seguir trabajando con nuevos datos de la misión Gaia y desarrollar herramientas para analizar los enormes volúmenes de información que llegan desde el espacio.

Sobre el futuro de la Vía Láctea, Helmi sostiene que, después de una etapa marcada por grandes choques cósmicos, la galaxia atraviesa un período mucho más estable. “Se podría decir que ha sido una juventud desenfrenada y ahora una adultez tranquila y apacible”, resumió.

LB/ML