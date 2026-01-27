Un telescopio de la NASA se adentrará en el corazón de la Vía Láctea para revelar su historia oculta

El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA observará seis zonas clave del núcleo galáctico de la Vía Láctea durante un período de 438 días y tomará información cada doce minutos. Este territorio extremo será estudiado con un nivel de detalle sin precedentes y es considerado como “uno de los proyectos científicos más ambiciosos” de la agencia espacial estadounidense.

El proyecto centrará casi el 75% de su misión principal de cinco años en tres estudios de alcance inédito, entre ellos un sondeo exclusivo sobre la región sobrepoblada de estrellas que rodea el centro galáctico.

El día que la cápsula Apollo 1 explotó durante una prueba en tierra en Cabo Kennedy y se llevó la vida de tres astronautas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El investigador de la Universidad de Hawái y copresidente del estudio, Dan Huber, adelantó que “la enorme cantidad de datos permitirá estudiar restos estelares como agujeros negros de masa estelar, analizar estrelllas gigantes rojas”.

Telescopio Espacial Nancy Grace Roman

Los datos que se recaben potenciará el conocimiento sobre los enlaces estructurales entre el bulbo galáctico y la historia evolutiva de la Vía Láctea. El objetivo declarado de la misión Nancy Grace Roman es proporcionar respuestas precisas sobre algunos interrogantes más antiguos de la física y la astrofísica.

El lanzamiento del Telescopio Espacial Nancy Roman está previsto para mayo de 2027

El lanzamiento del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman está previsto para mayo de 2027, aunque la NASA evalúa la posibilidad de que se adelante a otoño de 2026 , si el proceso de integración avanza según lo planeado.

El cometa 3I/ATLAS “despertó” tras acercarse al Sol y liberó compuestos orgánicos con intensidad inesperada

La astrofísica e investigadora del Instituto de Ciencia Exoplanetaria, Jessie Christiansen, destacó que “el Roman permitirá por primera vez comprender nuestro sistema solar y la Tierra, dentro del contexto más amplio de la población de exoplanetas de la Vía Láctea”.

Telescopio Espacial Nancy Grace Roman

Además, Christiansen dijo que “al observar el núcleo mismo de la galaxia con una continuidad sin precedentes, la misión promete transformar la forma en que entendemos el origen, la estructura y el futuro de nuestro hogar cósmico”.

El sistema automatizado del Centro de Apoyo Científico Romano en el Centro de Procesamiento y análisis de infrarrojos (Caltech/IPAC) analizará datos de cientos de millones de estrellas, detectando variaciones de brillo y eventos de microlente en tiempo casi real.

Los astronautas que regresan a la Tierra muestran cambios cerebrales que pueden durar meses

Los datos serán de acceso público poco después de su procesamiento, fomentando la colaboración internacional y acelerando nuevos descubrimientos.

PM/ff