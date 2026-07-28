Un equipo internacional de astrónomos logró confeccionar el mapa más detallado y ambicioso de la galaxia de Andrómeda (M31) hasta la actualidad a través de la realización de dos estudios: el primero se centró en los brazos del espiral y el segundo analizó el halo galáctico. El proyecto se basó en el análisis de un volumen masivo de información astronómica recabada durante años por el telescopio espacial Hubble de la NASA.

Los científicos recopilaron y procesaron 600 imágenes en luz visible, ultravioleta e infrarroja. Los tres puntos claves del primer análisis fueron: el ciclo de vida del polvo intergaláctico, la tasa de formación estelar y el mapeo de cúmulos estelares.

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En tanto que, el segundo pilar de esta cartografía científica no se enfoca en la luz brillante de las estrellas , sino en el gas difuso que rodea a la galaxia por medio del proyecto Mapa de absorción de gas ionizado en Andrómeda (MIGA, por sus siglas en inglés).

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El autor principal de recientes extensiones del cartografiado de Andrómeda por medio del programa Tesoro pancromático del Hubble de Andrómeda (PHAST) e investigador postdoctoral de la Universidad de Washington, Zhuo Chen, expresó que “es fascinante observar las estructuras detalladas de una galaxia espiral externa representadas en un área tan extensa y continua”.

Los astrónomos utilizaron el espectrógrafo del telescopio Hubble de la NASA para analizar la luz de 43 cuásares lejanos situada detrás de Andrómeda, midiendo cómo ese gas absorbía la radiación.

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La nitidez de los instrumentos del periscopio de la agencia espacial estadounidense permitió aislar e identificar de forma individual millones de estrellas y cúmulos estelares a lo largo de extensas regiones del disco galáctico.

Líder de los mapeos estelares: “Necesitamos medir as estrellas individuales porque son el registro fósil de la formación de la galaxia”

Uno de los líderes de los mapeos estelares de la galaxia e investigador de la Universidad de Washington, Benjamin Williams, sostuvo: “Necesitamos medir las estrellas individuales porque son el registro fósil de la formación de la galaxia. El Hubble es el único telescopio que puede ofrecerte una resolución espacial lo suficientemente alta sobre un área lo suficientemente grande como para poder hacer eso en Andrómeda”.

Galaxia de Andrómeda

La capacidad de resolución del telescopio Hubble permitió aislar estrellas individuales a 2,5 millones de años luz de distancia, lo que equivale a estudiar la historia geológica de la galaxia a través de su población estelar.

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Según la plataforma de medios australiana Mirage News, el análisis de esta vasta muestra de estrellas reveló que Andrómeda experimentó un intenso estallido de formación estelar hace aproximadamente 2.000 millones de años (probablemente debido a una interacción pasadas con otra galaxia) y que, desde entonces, el ritmo de nacimiento de nuevos soles ha ido disminuyendo de manera constante.

Se cree que la Vía Láctea tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, mientras que los astrónomos estiman que la galaxia de Andrómeda tiene un billón de estrellas, incluyendo cientos de miles de millones de estrellas demasiado pequeñas para ser detectadas por el Telescopio Espacial Hubble.

PM / ds