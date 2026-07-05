El telescopio Hubble capta un cúmulo estelar de 13.000 millones de años

La NASA junto a la Agencia Espacial Europea (ESA) sorprendieron al mundo con la publicación de una serie de imágenes de alta resolución obtenidas por el Telescopio Espacial Hubble. La histórica captura muestra al cúmulo estelar NGC 6426, una estructura cósmica que tiene casi la misma edad que el propio universo.

El lanzamiento científico se dio en el marco de un "festejo cósmico" diseñado para conmemorar el aniversario número 250 de los Estados Unidos. Para la ocasión, los especialistas procesaron el material en una llamativa combinación de tonos rojos, blancos y azules, emulando los colores de la bandera estadounidense.

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El cúmulo globular NGC 6426 se ubica en el halo de la Vía Láctea. El valor científico del hallazgo radica en que este denso grupo de estrellas se formó hace aproximadamente 13.000 millones de años, una cifra que asombra a la comunidad astronómica internacional.

La sofisticada tecnología del telescopio espacial permitió a los investigadores distinguir con precisión dos poblaciones estelares muy diferentes dentro del cúmulo. Por un lado, se observan estrellas jóvenes azules y calientes, mientras que en los extremos del espectro se destacan imponentes gigantes rojas más frías.

Claves químicas sobre el origen de la Vía Láctea

Los astrofísicos detallaron que el estudio pormenorizado de este antiguo cúmulo ayuda de manera directa a comprender los procesos químicos iniciales de nuestra galaxia. Al analizar la composición de estas formaciones primitivas, los expertos logran recolectar pistas cruciales sobre cómo surgieron los primeros elementos del universo.

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La publicación de la imagen generó un fuerte impacto global y rápidamente se convirtió en tendencia absoluta en redes sociales. Millones de entusiastas de la astronomía y la exploración espacial compartieron la captura, motorizando debates sobre el impresionante valor visual del material gráfico.

Para la NASA, esta revelación demuestra que el veterano instrumento óptico mantiene una vigencia tecnológica notable. A pesar de los años en órbita, el Hubble sigue aportando datos clave sobre cómo se formaron las primeras estrellas del universo, expandiendo los límites de la ciencia moderna.

El procesamiento digital de la imagen no solo cumple con un propósito estético y conmemorativo para el país norteamericano, sino que consolida un archivo documental inédito para el estudio del espacio profundo. Los astrónomos prevén que los datos recolectados en NGC 6426 sirvan de base para futuras investigaciones sobre la evolución de las galaxias.