Artemis III: por qué llegó un "plato volador" a las bases de la NASA

Una estructura de "plato volador" arribó a las instalaciones del Centro Espacial Kennedy en Florida perteneciente a la NASA y desató distintas teorías e intrigas en las redes sociales. El asombroso suceso coincidió con la celebración del Día Mundial del OVNI.

Desde las fuentes oficiales del organismo explicaron la estructura en realidad es una pieza de hardware crítica destinada a la futura misión Artemis 3, que busca llevar nuevamente a la humanidad a la superficie de la Luna.

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La colosal estructura fue trasladada hasta la costa de Florida a bordo de la barcaza Pegasus, una embarcación destinada para mover componentes aeroespaciales de gran tonelaje.

El diseño de este componente se trata de una cubierta climática especializada cuya tarea principal consiste en blindar de forma hermética la etapa central del cohete Space Launch System (SLS).

El objetivo de este escudo metálico es resguardar el tanque de propulsor de la nave y sus complejos y delicados sistemas térmicos. La NASA detalló que los componentes internos resultan vulnerables a los factores ambientales externos.

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La implementación de este blindaje responde a los desafíos geográficos del centro de lanzamiento, caracterizado por el impredecible y tormentoso clima costero que afecta a la península de Florida. Las lluvias tropicales, la persistente humedad marina y las ráfagas de viento representan una amenaza.

El "Plato volador" protegerá al vector espacial durante las semanas previas a su traslado hacia el imponente Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB), donde se acoplarán todas las etapas del Artemis 3.

El lanzamiento de Artemis 3 de la NASA esta previsto para mediado de 2027. El objetivo de este vuelo es probar sistemas críticos de soporte vital y acoplamiento antes de la misión Artemis 4, programada para 2028.