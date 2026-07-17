La NASA detectó un nuevo planeta escondido en el sistema Beta Pictoris, uno de los más estudiados de nuestra galaxia

La NASA anunció un nuevo avance en la búsqueda de mundos fuera del Sistema Solar tras detectar evidencias de un nuevo planeta oculto en el sistema Beta Pictoris, una de las estrellas jóvenes más observadas por los astrónomos desde hace décadas. El hallazgo, obtenido a través de observaciones de alta precisión y técnicas de procesamiento de imágenes, aporta nuevas pistas sobre la formación de las estructuras planetarias.

Los resultados fueron presentados por un equipo internacional de investigadores que trabajó con datos recabados por medio del Telescopio Espacial James Webb (JWST).

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Los especialistas detectaron una fuente luminosa compatible con un nuevo planeta, cuya masa sería varias veces superior a la de Júpiter, gracias a instrumentos capaces de bloquear el brillo de la estrella anfitriona, Beta Pictoris.

La NASA detectó un nuevo planeta escondido en el sistema Beta Pictoris

El estudio indica que el objeto continúa siendo analizado para confirmar su naturaleza planetaria y determinar su órbita exacta. Los especialistas de la agencia espacial estadounidense elogiaron el histórico periscopio James Webb.

La científica de programas de la División de Astrofísica de la NASA, Amber Straughn, afirmó que “Webb está transformando nuestra comprensión de los sistemas planetarios y revelando detalles que antes eran completamente inaccesibles”.

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Beta Pictoris, un sistema observado hace más de cuatro décadas

Beta Pictoris fue descubierto como un objeto extraordinario cuando los astrónomos detectaron un inmenso disco circumestelar que rodeaba la estrella.

Con el paso de los años, observaciones realizadas mediante el Telescopio Espacial Hubble, el Very Large Telescope (VLT) y, más recientemente, el James Webb, permitieron obtener imágenes cada vez más detalladas.

Estas observaciones convirtieron al sistema en uno de los mejores ejemplos para estudiar la interacción entre discos de polvo, planetas gigantes y cuerpos menores similares a cometas.

Qué se sabe del sistema Beta Pictoris

- Alberga un enorme disco de polvo y escombros observado desde la década de 1980.

- Fue uno de los primeros sistemas donde se fotografió directamente un exoplaneta.

- Contiene al menos dos gigantes gaseosos confirmados: Beta Pictoris b y Beta Pictoris c.

- Presenta abundantes cometas, asteroides y material remanente de la formación planetaria.

- Es uno de los mejores laboratorios naturales para estudiar cómo evolucionan los planetas gigantes.

Telescopio James Webb de la NASA

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Los científicos consideran que la posible existencia de un tercer planeta podría explicar diversas perturbaciones gravitacionales detectadas desde hace años en el disco de escombros.

La científica principal de Ciencias Planetarias del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Stefanie Milam, destacó: “Estamos entrando en una nueva era para comprender cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios”.

La NASA considera que Beta Pictoris continuará siendo uno de los principales objetivos científicos del James Webb y de futuros observatorios espaciales

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Las próximas campañas buscarán confirmar definitivamente la naturaleza del nuevo candidato planetario, medir con precisión su masa, reconstruir su órbita y analizar si interactúa gravitacionalmente con los otros gigantes gaseosos ya conocidos.

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