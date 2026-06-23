El telescopio James Webb capturó una impactante imagen de la guardería estelar Orión

El Telescopio Espacial James Webb (JWST) volvió a sorprender a la comunidad científica internacional al capturar las nubes de formación estelar de la región conocida como Orión A con un nivel de detalle calificado como "impresionante".

La imagen, difundida oficialmente este lunes 22 de junio de 2026, fue seleccionada por los expertos como la "Foto espacial del día" debido a su alto valor astronómico y su impactante calidad visual, que permite observar estructuras gaseosas complejas que antes permanecían ocultas al ojo humano.

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La imponente composición fotográfica fue presentada formalmente como la "Imagen del Mes" por el equipo del JWST, un programa conjunto operado por la Agencia Espacial Europea (ESA), la NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Según explicaron los especialistas que procesaron el material, este nuevo hallazgo consolida el impacto revolucionario que el telescopio de 10.000 millones de dólares viene teniendo en la observación del cosmos desde que inició sus operaciones científicas en julio de 2022.

La estructura retratada forma parte de un gigantesco complejo molecular ubicado a unos 1.300 años luz de la Tierra, situado de forma aparente hacia el sur del característico Cinturón de Orión en el cielo nocturno.

La imponente composición fotográfica fue presentada formalmente como la "Imagen del Mes"

De acuerdo con los datos publicados por el sitio especializado Space.com, Orión A se destaca por ser una de las nubes moleculares más grandes y cercanas a nuestro planeta, con una silueta alargada en forma de filamento que se extiende a lo largo de unos 290 años luz de longitud.

Secretos sobre el origen del sistema solar

Este denso entramado de gas y polvo cósmico funciona como una gigantesca guardería estelar hiperactiva en el universo local. Los astrónomos calculan que, únicamente durante los últimos millones de años, esta prolífica región dio nacimiento a una población estimada de 3.000 objetos estelares, lo que la convierte en un laboratorio ideal para examinar los procesos de gestación de nuevos planetas.

El valor científico de la captura radica en que la nube molecular alberga una enorme cantidad de protoestrellas jóvenes, las cuales se encuentran rodeadas por discos protoplanetarios compuestos de materia residual.

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Conforme a las precisiones difundidas en el reporte periodístico, el estudio minucioso de entornos densos como Orión A resulta fundamental para que la ciencia logre descifrar cómo se originó nuestro propio sistema solar hace aproximadamente 4.600 millones de años.

La nueva panorámica procesada por los astrónomos T. Megeath y M. Zamani, junto al reconocimiento técnico otorgado a M. H. Özsaraç, exhibe tonalidades vibrantes y una nitidez inédita en el espectro infrarrojo.

Las capacidades tecnológicas del James Webb permiten perforar las densas capas de polvo que bloquean la luz visible, revelando dinámicas térmicas y semilleros de estrellas que los telescopios de generaciones anteriores no lograban discriminar con claridad.

BGD/ML