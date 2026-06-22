Coincidencias del Brexit y el primer triunfo de Trump: cómo cambió el humor social en EE.UU e Inglaterra

"Estamos empezando a ver la luz" dijo Robert Cox quien analizó el cambio de humor social que, a su entender, atraviesan tanto Estados Unidos como Inglaterra después de una década marcada por el Brexit y el ascenso de Donald Trump. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el exdirector del Buenos Aires Herald sostuvo que en ambos casos hubo dirigentes que "estaban mintiendo a la gente" y apelaban a un "nacionalismo falso", pero consideró que ahora "la gente está viendo cómo es Trump" y comenzando a revisar aquellas decisiones políticas que marcaron una época.

Robert Cox es un periodista británico quien se desempeñó como editor del diario Buenos Aires Herald, destinado a la comunidad angloparlante en la Argentina. Se destacó por su valor al reportar constantemente en el diario sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983. Impulsó la lucha contra el terrorismo de Estado en Argentina. También hay que destacar que fue detenido en forma ilegal por la dictadura y debió abandonar el país en 1979.

Nos interesaba especialmente tu mirada respecto de lo que está sucediendo con Donald Trump, el clima político en los Estados Unidos, la polarización que, de alguna manera, resulta un espejo de la que vos viviste acá en la Argentina anticipadamente con peronismo y antiperonismo; el propio populismo, que también podríamos decir que la Argentina inventó antes que en Estados Unidos.

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Los italianos dicen que ellos inventaron todo y los argentinos los seguimos en la línea. Ellos inventaron la dictadura, inventaron el imperio. Y, siguiendo con esa línea, Argentina con Perón. Muchas veces se hace la comparación de que Estados Unidos se peronizó. Así que queremos escuchar tu análisis previo a las elecciones de este año.

El gran fracaso de Trump puede salvar los Estados Unidos y el mundo. Yo creo que, al final, la gente está viendo cómo es Trump. Durante todo mi tiempo en los Estados Unidos, siempre la gente estaba preguntándome: “¿Va a pasar acá lo que pasó en la Argentina?”. Y yo estoy mirando todo el tiempo para ver si va a pasar la aberración que pasó en Argentina. Primero con la AAA y después con la dictadura. Y, afortunadamente, eso no pasó. Pero hay algo muy similar en Trump: su racismo y su guerra contra los inmigrantes.

Pero, poco a poco, la gente está, al final, viendo cómo es Trump, creo. Porque durante muchos años la gente estaba nombrándolo bien y diciendo: “Bueno, es Trump”. No viendo el peligro de él.

Y, ahora, las elecciones de noviembre. Esto de que la gente está viendo cómo es Trump. ¿Coincidís con todos los pronósticos que dicen que seguro pierde la Cámara de Representantes y quizás pueda perder hasta el Senado?

Exactamente. Eso es lo que todos estábamos esperando. Y toda la gente democrática. La gente está cambiando otra vez, volviendo a la democracia. Es algo importante. Y lo que pasó también, muy importante, era que Obama salió los últimos días con su biblioteca. Y realmente es como si estuviéramos con la luz otra vez. Yo pensé en una canción "Estoy empezando a ver la luz". Creo que es Count Basie. Pero realmente estoy empezando a ver la luz. Es algo después de tanto, tanto tiempo.

¿Quién es quién?

Cuando vos decís que la gente empezó a darse cuenta, empezó a ver y que no vio. De hecho, llevamos un largo período porque Trump fue electo por primera vez en 2016. Ganó las elecciones en 2015 y, de hecho, ganó primero toda una primaria dentro del Partido Republicano. Es decir, estamos hace más de una década. Tardó la sociedad en ver, como vos decís, realmente al personaje.

¿Podríamos decir algo similar de tu patria de origen, Inglaterra, después del Brexit, de ver la realidad de que terminó siendo negativo para Inglaterra, justo un día como hoy, en el que el primer ministro pidió su renuncia?

Sí, obviamente. Diez años. El gran error de lo que pasó en Inglaterra, de la gente votando por Brexit. Estaban mintiendo a la gente. No estaban diciendo la verdad. Estaban tratando de intimidar a la gente. Mucho nacionalismo falso en contra de los europeos.

¿Hay un punto de contacto entre el Brexit y el primer triunfo de Trump? Y, al mismo tiempo, cierto sincronismo, cierta caída de Trump y cierta caída de la popularidad del Brexit?

Exactamente. Estamos empezando a ver la luz. Puede pasar mucho tiempo. Al mismo tiempo, es muy difícil para mucha gente que haya decidido ir con Trump. Yo creo que él ha perdido a todos los moderados ahora, pero tiene los republicanos que quieren volver al pasado. Eso todavía es un problema en los Estados Unidos. El racismo acá es un gran problema que no existe originalmente en la Argentina.

Estaba pensando, escuchándote y haciendo la comparación del Brexit y la emergencia de Trump como inicio de un proceso. ¿Cuánto de eso, en realidad, se inició con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan en los 70 y en los 80?

Eso también es casi igual. La similitud, la crueldad de Thatcher, la crueldad de Trump. Y sí, también el falso nacionalismo de Thatcher.

Como un sinfronismo en la historia entre Londres y Washington. Entre, en su momento, la emergencia de Margaret Thatcher y luego la emergencia de Ronald Reagan en Estados Unidos. Y, en el caso de este siglo, la emergencia primero del Brexit en 2015 en Inglaterra y luego el triunfo en 2016 de Trump. Como si estuvieran unidas las historias de ascenso y descenso.

RM/MSS