Donald Trump presentó el nuevo Air Force One regalado por Qatar y le cambió los colores históricos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó la nueva joya de la aviación gubernamental: un Boeing 747-8 valuado en 400 millones de dólares. Lo llamativo del anuncio no es solo el lujo interior o el enorme tamaño de la máquina, sino su origen, ya que la aeronave llegó como un obsequio directo del gobierno de Qatar. Este avión reemplazará a la histórica flota que trasladó a los mandatarios norteamericanos durante más de tres décadas y media.

La presentación oficial ocurrió este viernes dentro de la Base Conjunta Andrews, el histórico aeropuerto presidencial ubicado en las afueras de Washington. Las instalaciones requirieron la construcción de un hangar exclusivo desde cero para poder contener las nuevas dimensiones del gigante aéreo. Desde allí, el mandatario dio a conocer los detalles de la flamante incorporación ante la prensa.

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Durante el acto, Trump no escatimó en elogios para la máquina y aseguró que el nivel de calidad de su construcción probablemente nunca se vuelva a ver en la industria. "Nunca habrá otro igual. Es único. Se considera el avión más lujoso del mundo", detalló el jefe de Estado sobre el aparato que revolucionará la logística de sus traslados oficiales.

El cambio de mando aéreo es inminente y tendrá su estreno de gala el próximo 4 de julio, con un gran sobrevuelo sobre la capital para celebrar el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos. Mientras tanto, la vieja aeronave realizó su último servicio el jueves por la mañana, cuando trajo a la comitiva presidencial de regreso desde Europa, motivando varios mensajes de despedida del equipo de comunicación oficial en las redes sociales.

Antes de subir a bordo de manera definitiva, el nuevo transporte deberá superar una serie de exámenes técnicos muy rigurosos. La Fuerza Aérea estadounidense confirmó a través de un comunicado que en los próximos días arrancarán los "vuelos de puesta en servicio", una prueba final y obligatoria en el aire para habilitar la seguridad del mandatario.

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La polémica por el regalo y el cambio de diseño

El nuevo Air Force One no solo cambia de dueños, sino también de identidad visual. El diseño dejó atrás el clásico tono azul claro que ideó Jacqueline Kennedy en los años sesenta y que vistió ininterrumpidamente a todos los aviones presidenciales. Ahora, luce una combinación inédita de colores: rojo, blanco, dorado y azul oscuro.

La incorporación de la aeronave también trajo bastante ruido político en Washington. Ante las críticas que señalaron un posible conflicto de intereses o un riesgo de seguridad nacional por aceptar un regalo de un gobierno extranjero, Trump salió al cruce y defendió la decisión argumentando un beneficio directo para las arcas del Estado.

"Solo un tonto no aceptaría este regalo en nombre de nuestro país", lanzó el mandatario en su red Truth Social. En esa línea, cuestionó por qué los contribuyentes deberían pagar cientos de millones de dólares si un país aliado lo ofrece gratis por "un trabajo bien hecho". Este avión donado operará como transporte principal hasta 2028, fecha en la que Boeing finalmente entregará la nueva flota definitiva encargada por la Fuerza Aérea.

TC