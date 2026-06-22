Hillary Clinton arremetió contra Trump y la derrota de 2016: "El Colegio Electoral es una abominación"

A casi una década de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton cargó duramente contra Donald Trump y el sistema electoral de los Estados Unidos. Su descargo se produjo en una entrevista para la docuserie de Netflix, titulada The American Experiment.

La exprimera dama estadounidense no ocultó su frustración por el resultado de los comicios en noviembre de 2016. En aquella oportunidad, Clinton ganó el voto popular por un margen de casi tres millones de votos a nivel nacional, pero perdió la elecciones debido a la distribución de escaños en el Poder Electoral del país ante Trump.

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"El Colegio Electoral es una abominación", disparó de forma tajante la referente del Partido Demócrata durante su intervención en el envío audiovisual. Las declaraciones forman parte de una revisión sobre los pilares y contradicciones de cara al 250° aniversario de la fundación del país.

Para la dirigente demócrata, el mecanismo de asignación indirecta de los delegados estatales distorsiona la verdadera voluntad del electorado y permite el ascenso de liderazgos de tinte populista. De acuerdo con sus declaraciones, la estructura actual margina a las minorías y sobrepondera el peso de los distritos rurales.

Hillary Clinton cargó duramente contra Donald Trump y el sistema político de los Estados Unidos

Clinton argumentó que el esquema electoral de Estados Unidos atenta contra el principal elemental de representatividad democrática en el cual cada sufragio individual debería tener exactamente el mismo valor legal e institucional.

La producción también sumó testimonios de otros referentes de peso de la política estadounidense, tales como el ex vicepresidente republicano Mike Pence y el ex vicepresidente demócrata Al Gore, quien experimentó una derrota similar a la de Clinton.

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La exmandataria ratificó su postura histórica, señalando que la falta de reformas estructurales profundas en la normativa electoral pone en riesgo la estabilidad institucional a largo plazo.

Hasta el momento, los voceros de Trump no emitieron comentarios oficiales frente a las declaraciones de Clinton. El estreno de la producción audiovisual promete agitar de lleno la agenda política, en un momento de extrema sensibilidad social y debates sobre la transparencia del sistema.

BGD/ML