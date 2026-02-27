Hillary Clinton declaró en el caso Epstein: detuvo la audiencia y no defendió a su marido

Hillary Clinton detuvo su declaración en el caso de Jeffrey Epstein, este jueves 26, cuando una legisladora republicana le sacó una foto durante la audiencia privada.

Luego de meses de batallar para lograr no testificar en la causa, la ex secretaria de Estado, tuvo que sentarse este jueves en el banquillo para contar sus vínculos en el entorno político y social de Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.

Lauren Boebert fue quien tomó la foto de Hillary y sus abogados mientras ella hablaba frente al tribunal sobre su relación con Epstein y se la envió a Benny Johnson, un influencer republicano que hace contenido en redes sociales bajo el lema MAGA (Make America Great Again), que se traduce como “hacer Estados Unidos grande nuevamente”.

Rápidamente, los abogados de Hillary solicitaron la suspensión del proceso tras la difusión de la imagen en redes sociales. Está estrictamente prohibido que los legisladores o testigos tomen fotografías durante una comparecencia a puerta cerrada ante el Congreso.

Tras la filtración de su foto, Hilary Clinton preguntó a James Comer, el presidente del tribunal que estaba llevando la audiencia, si podían permitir el acceso a la prensa, a lo que Comer respondió que no.

Un portavoz de Clinton declaró al Daily Mail, “va en contra de las normas de la Cámara que se leyeron al inicio de la reunión. Por lo tanto, la audiencia se ha suspendido brevemente mientras se averigua de dónde proviene la foto y por qué, posiblemente, los miembros del Congreso están violando las normas de la Cámara”.

La exsecretaria de Estado testificará en el Centro de Artes Escénicas Chappaqua, cerca de la casa de los Clinton en el condado de Westchester, Nueva York, mientras que Bill Clinton testificará el viernes.

La declaración se reanudó una hora después de los incidentes. La audiencia a puerta cerrada se grabó, pero los abogados de Hillary revisarán las imágenes antes de publicarlas.

Antes del caos, Hillary criticó a los republicanos por atacarla y en cambio, fallar en la investigación a Donald Trump. Su declaración inicial fue contundente, pero no defendió a su marido, quien, a pesar de no ser imputado en la causa, apareció mencionado en documentos de Epstein por haber viajado en reiteradas ocasiones en su avión privado en los años 2000.

La exsecretaria de Estado dijo que no tiene "ninguna información sobre las actividades criminales de Epstein y nunca acordé reuniones con él", luego acusó a los legisladores de encubrir la relación de Trump con Epstein, donde enfrenta acusaciones "atroces" de los sobrevivientes.

La relación de los Clinton con el caso

Al igual que su marido, Bill Clinton, Hillary no fue acusada en la causa judicial que investiga a Jeffrey Epstein, sin embargo, fue llamada a declarar debido a que su nombre apareció en documentos vinculados con él.

El perfil político de alta exposición de los Clinton, sumado a que se encuentran en la otra vereda política de Trump y la circulación de teorías conspirativas que mezclan vínculos sociales con responsabilidad penal sin evidencia judicial, configuraron un escenario perfecto para que la pareja demócrata entre en las ruedas de declaraciones.

Hillary no figura como testigo clave ni como parte formal del expediente penal, pero en las tandas de documentos judiciales desclasificados en 2023 y 2024, su nombre apareció mencionado en material relacionado con el entorno social y político de Epstein.

Antes de comenzar su testimonio, Hillary Clinton difundió una declaración escrita en la que buscó despegarse por completo del financista y cuestionó el enfoque de la investigación. “No recuerdo haber conocido al señor Epstein. Seré clara: no tengo información de sus actividades delictivas. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas o sus oficinas. No tengo nada más que añadir al respecto”, afirmó, y calificó su citación como un “teatro político” del Partido Republicano.

En el mismo comunicado, la referente acusó a los republicanos de usar esta situación para “desviar la atención” de los vínculos de Trump con Epstein. “Si el objetivo es la verdad y la rendición de cuentas, Trump debería ser llamado a declarar bajo juramento”, reclamó.

“Hoy será una declaración larga, supongo, y mañana será una declaración aún más larga”, anticipó esta mañana el presidente del Comité de Supervisión, el republicano James Comer. “El pueblo estadounidense tiene muchas preguntas. Que yo sepa, los Clinton no han respondido a muchas, si es que contestaron a alguna, sobre su conocimiento o participación con Epstein y Ghislaine Maxwell. Nadie los acusa de ningún delito en este momento”, agregó.

Aunque no hay pruebas de irregularidades o delitos por parte de los Clinton en relación con Epstein, los integrantes del comité buscan indagar, sobre todo, en la relación de Bill Clinton con él.

Desde que Clinton dejó la presidencia en 2001, Epstein participó de actividades con el exmandatario y él voló en su avión por lo menos 16 veces entre 2002 y 2003.

También fue fotografiado con mujeres en un jacuzzi y junto a Maxwell, la expareja y cómplice de Epstein en la red de tráfico sexual. No está claro cuándo ni dónde se tomaron las fotos, pero seguramente habrá preguntas a Bill Clinton al respecto el viernes.

Aunque no se han encontrado conversaciones o mensajería directa entre Clinton y Epstein, el nombre del expresidente aparece miles de veces en los documentos judiciales relacionados a él.

En un principio, la influyente pareja demócrata se negó a testificar ante el Comité de Supervisión, pero cedió cuando los legisladores solicitaron declararlos en desacato al Congreso.

Comer, congresista por Kentucky, declaró que el testimonio de los Clinton es “crucial para comprender la red de tráfico sexual de Epstein y Maxwell y las formas en que buscaban ganarse el favor y la influencia para protegerse del escrutinio”.

“Creo que todos coincidimos en que el gobierno falló, que el gobierno les falló a las víctimas“, dijo esta mañana.

Antes de presentarse a declarar, Hillary Clinton sostuvo “están actuando con lentitud, ocultando los nombres de los hombres que aparecen en ellos, obstruyendo las solicitudes legítimas de los miembros del Congreso”, en una entrevista con la BBC. Y agregó que ella y su marido no tienen “nada que ocultar”.

Además, las declaraciones de la influyente pareja se dan en un momento de nuevos descubrimientos. En las últimas horas se supo que decenas de entrevistas a testigos del FBI sobre la investigación del financista fueron retenidas por el Departamento de Justicia el mes pasado, entre ellas algunas que vinculaban a Trump, relacionadas con una denuncia no verificada de una mujer que denunció que el actual presidente de los Estados Unidos la agredió sexualmente hace décadas.

