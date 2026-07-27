Bomba de tiempo en la Antártida: el deshielo libera niveles peligrosos de mercurio acumulados por siglos

El acelerado deterioro de los glaciares polares acaba de sumar un nuevo y preocupante capítulo para la comunidad científica internacional. Un reciente informe elaborado por investigadores de la Universidad de Pekín y publicado en la revista PNAS Environmental Sciences advierte que el deshielo en la Antártida está liberando volúmenes de mercurio que permanecieron sepultados bajo las capas de hielo durante cientos de años.

Este fenómeno ha generado un incremento drástico en la concentración de este metal pesado dentro de los sedimentos marinos de la plataforma continental, transformando el calentamiento global en una bomba de tiempo química para el ecosistema marino.

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Según las muestras recolectadas en 16 puntos estratégicos cercanos a la Península Antártica, la tasa de acumulación de mercurio en el lecho marino alcanza actualmente los 93 microgramos por metro cuadrado al año. Esta cifra implica que algunas regiones del continente blanco registran un ritmo de concentración que duplica al de otras plataformas continentales del planeta.

Los expertos señalan que esta velocidad se ha disparado un 160% desde el inicio de la era industrial, confirmando que la quema de combustibles y el procesamiento industrial de metales a escala global son los principales desencadenantes de la crisis.

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El estudio explica que la pérdida de masa helada expone zonas de agua abierta al aire y a la luz solar, facilitando el desarrollo de fitoplancton que absorbe el mercurio de la atmósfera para luego depositarlo en el fondo del océano, al morir.

El fenómeno ha generado un incremento drástico en la concentración de este metal pesado dentro de los sedimentos marinos de la plataforma continental

En paralelo, el derretimiento acelerado de la superficie terrestre impulsa la escorrentía de agua dulce, la erosión y la meteorización de rocas, arrastrando directamente al mar el mineral que permanecía capturado. Desde el surgimiento de la industria moderna, la liberación de mercurio mediante el agua de deshielo creció un 550%, mientras que la absorción atmosférica aumentó un 350%.

Esta problemática se concentra con especial severidad en el brazo noroccidental del continente, una franja geográfica golpeada por el aumento sostenido de las temperaturas globales. Pese a representar menos del 5% de la superficie total antártica, la Península Antártica abarca cerca del 60% de la pérdida total de masa de las plataformas de hielo registrada en las últimas tres décadas. Actualmente, casi el 90% de los glaciares situados en esta zona se encuentran en un proceso de retroceso acelerado que supera ampliamente los parámetros de variación natural.

La fauna polar en riesgo: las aves marinas sufren los efectos de la toxicidad

Las consecuencias ecológicas de esta reactivación tóxica ya se hacen evidentes en las cadenas tróficas del territorio polar. Al integrarse en el ecosistema marino, el mercurio es procesado por microorganismos y consumido por la fauna local, incrementando su concentración a medida que asciende por la red alimentaria.

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Investigaciones previas citadas en el reporte confirman que el 62% de las especies de aves marinas analizadas en la región presentan niveles del metal pesado por encima de los límites de seguridad biológica.

Más alarmante aún resulta el dato de que una cuarta parte de estas especies de aves ya exhibe un riesgo de toxicidad por mercurio evaluado entre moderado y alto. La velocidad con la que avanza el proceso de derretimiento amenaza con amplificar la llegada de contaminantes al océano, consolidando un peligroso escenario donde la alteración del clima no solo altera el nivel del mar, sino que compromete seriamente la salud de la biodiversidad en uno de los rincones más vírgenes del planeta.

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