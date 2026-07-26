Invitan a fotografiar la naturaleza para ayudar a la ciencia

No hace falta ser biólogo, fotógrafo profesional ni recorrer un parque nacional. Alcanzan un teléfono celular, algo de curiosidad y ganas de mirar con atención el entorno.

Con esa premisa, entre el 31 de julio y el 3 de agosto se realizará una nueva edición del Safari de Invierno 2026, una propuesta de ciencia ciudadana que invita a personas de todo el país a registrar plantas, animales, hongos y otros organismos silvestres para contribuir al conocimiento de la biodiversidad argentina.

La iniciativa es organizada por la Fundación Vida Silvestre Argentina junto con la plataforma ArgentiNat, el nodo nacional de iNaturalist. Durante cuatro jornadas, cualquier persona podrá fotografiar o grabar sonidos de especies presentes en plazas, parques, jardines, reservas naturales, barrios o ambientes rurales y subir esas observaciones a la plataforma. Luego, una comunidad integrada por aficionados y especialistas ayuda a identificar cada especie registrada.

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La propuesta cumple este año cinco temporadas consecutivas desde el inicio del ciclo de Safaris, lanzado en 2022. Su objetivo es aprovechar el enorme potencial de la participación ciudadana para generar información que sería muy difícil obtener mediante campañas científicas tradicionales.

Cuando miles de personas observan la naturaleza al mismo tiempo, se construye una verdadera “fotografía” de la biodiversidad del país en una estación determinada, permitiendo comparar cómo cambian las especies a lo largo del tiempo y detectar variaciones vinculadas con factores ambientales o climáticos.

Los datos generados durante el evento quedan disponibles como información abierta y pueden ser utilizados en investigaciones científicas, proyectos de conservación y actividades de educación ambiental.

Además, constituyen un valioso recurso para docentes, estudiantes, clubes de observación de aves, organizaciones sociales y familias que buscan acercarse al conocimiento de la naturaleza de una manera participativa.

Sumarse es gratuito. Solo hay que salir a explorar entre el 31 de julio y el 3 de agosto, registrar con fotografías o audios cualquier organismo silvestre y cargar las observaciones en ArgentiNat o mediante la aplicación iNaturalist. Cada registro incorpora automáticamente la fecha y la ubicación, datos fundamentales para que la información tenga valor científico. También es posible colaborar ayudando a identificar las observaciones realizadas por otras personas. Los resultados de las ediciones anteriores muestran el crecimiento de esta experiencia.