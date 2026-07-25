Falleció Juan Carlos Distéfano, uno de los escultores más destacados de Argentina y esposo de la escritora Griselda Gambaro

Este sábado falleció, a los 92 años, el reconocido pintor, escultor y dibujante Juan Carlos Distéfano. El Museo Nacional de Bellas Artes comunicó con la noticia a través de sus redes sociales e hizo un extenso recorrido por su vida y su obra.

Distéfano había nacido en Buenos Aires, el 29 de agosto de 1933. Tras estudiar diseño gráfico, comenzó sus cursos en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano en 1952. “Yo traté de ser pintor, pero cuando uno pasa a la tercera dimensión y toma la arcilla, creo que nunca más se puede dejar, por el placer que resulta” rememoró el artista en 2022 en una entrevista con PERFIL sobre su pasión por la escultura, entonces por la presentación de su última muestra.

En 1955 se casó con la dramaturga y escritora Griselda Gambaro. En los años sesenta, fue director gráfico del Centro de Artes Visuales del reconocido Instituto Di Tella. El Museo Nacional de Bellas Artes recordó también, en el extenso texto que le dedicó, que el artista realizó su primera muestra individual en 1964, en la Galería Riobóo Nueva; y, cuatro años después, fue uno de los elegidos para participar de la IX Bienal de Sao Paulo.

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Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, remarcó que “Juan Carlos Distéfano fue un artista excepcional que ha aportado una voz original y singular en la historia del arte argentino. Para los que tuvimos la dicha de conocerlo y tratarlo, fue una persona cálida, sabia y generosa. En el Bellas Artes recibió en 2018 el Premio Nacional a la Trayectoria y en 2022 organizamos su última gran exposición con curaduría de María Teresa Constantin”.

Obra de Juan Carlos Distéfano

“Yo no tengo ideas, tengo imágenes, que es lo primero que sale. Después con esas imágenes comienzo a trabajar” afirmó el artista para explicar sobre qué ejes se apoyaba su obra en declaraciones que Marcelo Parajó recogió para PERFIL en 2022.

Distéfano sumó: “Sobre todo me importa cuando hay errores. Yo estoy muy atento al error y si hay algo bueno en el error se abre un camino que yo no imaginaba. Aparece la aventura. Esa aventura es lo mejor que hay en cada uno de mis trabajos, no es racional. La idea es traicionera. Seguir una idea es traicionero. Creo en la imagen”.

El posteo del Museo Nacional de Bellas Artes despidiendo a Distéfano

La nota de PERFIL sobre la última muestra de Juan Carlos Distéfano

PERFIL publicó en 2022 una nota realizada por Marcelo Parajó que comienza recogiendo las palabras de Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, durante la presentación ante la prensa especializada de la última muestra de Distéfano. “Esta es una muestra que pensamos junto a Juan Carlos y María Teresa Constantín que es realmente una perla, porque no tiene la presión de ser una retrospectiva y ni siquiera una antológica”, expresó.

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Y agregó: “Es una elección que hicieron Juan Carlos y la curadora de algunas piezas que tienen que ver con el imaginario de Distéfano y con sus influencias, tanto de artistas europeos de la historia del arte como de artistas argentinos más recientes”.

Parajó cerró su nota señalando que “Constantin afirma que el Bellas Artes es el lugar de Distéfano, y esta muestra parece darle la razón. Quizás en otro lugar, en otro país, esta exposición no pueda despertar en el espectador las mismas emociones que surgen al recorrer el espacio que la institución le dedicó”.