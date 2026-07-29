Quién es el excustodio de Daniel Scioli, detenido por intento de robo

La investigación por el intento de robo en la casa de Daniel Scioli, ubicada en Villa La Ñata, partido de Tigre, dio un giro inesperado con la detención de Brian (también mencionado en algunas fuentes como Braian) Oroná, un ex efectivo de la Policía Bonaerense que durante más de una década integró la custodia personal del actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Según la pesquisa, los investigadores lo consideran el principal sospechoso de haber planificado el frustrado asalto ocurrido durante la madrugada del 22 de julio. La principal hipótesis es que Oroná contaba con información privilegiada sobre la propiedad, sus accesos y los movimientos habituales del funcionario debido a los años en que trabajó como integrante de su equipo de seguridad.

Oroná, de 36 años, prestó servicios en la Policía Bonaerense y formó parte de la custodia de Scioli durante su etapa como gobernador de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la investigación, ese conocimiento habría sido clave para el intento de robo, ya que uno de los delincuentes accionó un mecanismo oculto en el buzón que permitía abrir el portón principal de la vivienda, un detalle que, para los investigadores, no era de conocimiento público.

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El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, cuando un grupo de delincuentes llegó a la vivienda de Scioli a bordo de un Peugeot 207 blanco. Los sospechosos llevaban máscaras de payaso, guantes y al menos un arma de fuego.

Sin embargo, el movimiento fue detectado por la custodia permanente de la Policía Federal Argentina, que monitoreaba las cámaras de seguridad del lugar. Los efectivos activaron el cierre automático del portón y dieron la voz de alto, frustrando el ingreso a la vivienda. Los asaltantes escaparon sin concretar el robo.

Tras analizar las cámaras de seguridad y la patente del vehículo utilizado, la Justicia identificó a los sospechosos. Oroná fue detenido en Ensenada, mientras que el segundo imputado, Santiago Grandicelli, se presentó voluntariamente ante las autoridades.

Durante los allanamientos se secuestraron el Peugeot presuntamente utilizado en el hecho, máscaras, prendas de vestir y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para reconstruir las comunicaciones previas al intento de asalto e identificar al resto de la banda, ya que aún hay al menos un sospechoso prófugo.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, Oroná dejó la Policía Bonaerense a fines del año pasado luego de quedar involucrado en una causa por violencia de género. Además, los registros financieros analizados por los investigadores indican que mantenía deudas con entidades bancarias y financieras, un dato que también forma parte del expediente judicial.

El expediente está a cargo del fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI de Benavídez. Los detenidos fueron imputados por tentativa de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haber actuado en poblado y en banda. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y localizar a los restantes integrantes del grupo.

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