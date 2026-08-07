La policía arrestó a 12 personas en la manifestación contra la Ley de Propiedad Privada y hubo, al menos, 3 agentes heridos

Por lo menos 12 personas fueron detenidas la tarde de este jueves 6 de agosto por los incidentes en el Congreso, durante las protestas contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La Agencia Noticias Argentinas (NA) habló con fuentes policiales, quienes le informaron que la Policía Federal arrestó a 3 personas por atentado y resistencia de autoridad; además, la Policía de la Ciudad detuvo a 9 personas y continuaron con el operativo para dispersar a los manifestantes congregados en la Plaza y la Avenida de Mayo que prendieron fuego contenedores de basura, destruyeron veredas y rompieron los vidrios de un patrullero.

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La protesta había arrancado al mediodía, aunque el oficialismo había retirado el cuestionado capítulo del proyecto sobre extranjerización de tierras; y la situación se complicó durante la tarde, cuando fuerzas federales que formaban parte del operativo de seguridad arrojaron gases y usaron camiones hidrantes para dispersar a los integrantes de las agrupaciones que se concentraban frente al Congreso.

Como resultados de estos enfrentamientos, un gendarme y un prefecto fueron heridos. También una oficial de la fuerza porteña resultó lastimada con traumatismo en un codo por el piedrazo que recibió, según NA.

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Entrevistados por la Agencia Noticias Argentinas, integrantes de las dos CTA aseguraron que no prosperó “el intento del Gobierno de desvirtuar el sentido de la convocatoria” porque la marcha fue “transversal” a toda la sociedad, igual que ocurrió con “la defensa de la educación y de la salud pública o el Ni Una Menos”: “Son valores importantes que tienen que ver con la idiosincrasia de nuestro país”, explicó la CTA-T.

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Y sumaron: “Más allá de la convocatoria de las organizaciones sindicales, sociales y políticas, la sociedad salió a la calle para rechazar la ley. A pesar del triunfo a medias que ya se obtuvo de que quiten el capítulo de extranjerización de la tierra, el pueblo está colmando la plaza frente al Congreso”.

HM