Trágico choque en la Ruta 7: murieron tres personas, entre ellas un niño de 12 años

Tres personas murieron y otras dos resultaron gravemente heridas este viernes como consecuencia de un choque múltiple ocurrido en el kilómetro 123 de la Ruta Nacional 7, en jurisdicción de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. Entre las víctimas fatales se encuentra un niño de 12 años.

Según las primeras pericias, el accidente se produjo cuando un Renault Sandero impactó desde atrás a un Chevrolet Corsa. A raíz de ese impacto, el conductor del Corsa perdió el control del vehículo, que volcó, cruzó hacia la mano contraria de la autovía y terminó colisionando de frente contra una camioneta Fiat Strada. Toda una secuencia terrible que terminó con la vida de tres personas, todas con domicilio en el partido de La Matanza.

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En el Chevrolet Corsa viajaban las tres personas fallecidas: un hombre de 43 años, un joven de 19 y un menor de 12. También iba una mujer, quien fue rescatada por vecinos que acudieron al lugar y permanece internada en estado crítico en el Hospital Municipal de San Andrés de Giles. Todas las víctimas son oriundas de Rafael Castillo, partido de La Matanza.

El conductor de la Fiat Strada también sufrió heridas de gravedad, principalmente fuertes golpes en la cabeza, por lo que quedó hospitalizado.

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Uno de los integrantes de los equipos de emergencia que trabajó en el operativo relató cómo se habría desencadenado el siniestro. “La chica que manejaba el Sandero nos dijo que se había dormido. Le pegó de atrás al Corsa y lo hizo cambiar de carril. Invadió la mano contraria y terminó chocando de lleno con la Fiat que venía en el sentido Carmen de Areco-Giles”, indicó.

La misma fuente describió la escena que encontraron al arribar al lugar: “Cuando llegamos el auto estaba dado vuelta y tres de los que estaban dentro ya habían muerto producto del fuerte impacto”.

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En tanto, los dos ocupantes del Renault Sandero sufrieron politraumatismos y fueron trasladados a un hospital de Carmen de Areco, donde permanecen internados mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas del trágico accidente.

CS