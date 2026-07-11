Las horas más controvertidas del abogado preso por un choque fatal

En apenas cinco días, Andrés Prieto Fasano atravesó tres escenarios completamente distintos: protagonizó un choque fatal en la autopista Panamericana, realizó un podcast desde el que analizó la actualidad política y finalmente terminó preso cuando salía en silla de ruedas de un edificio del barrio porteño de Palermo.

Todo comenzó durante la madrugada del sábado 4 de julio, pocas horas después del partido en el que la Selección argentina derrotó a Egipto y aseguró su clasificación a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

A la altura del kilómetro 17 de la autopista Panamericana, en jurisdicción de Martínez, un Volkswagen Polo afectado al servicio de Uber quedó detenido sobre el carril rápido. Minutos después fue impactado desde atrás por una camioneta Hyundai Creta conducida por Prieto Fasano.

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Como consecuencia del choque murió en el acto Pamela Ivonne Escobar Camacho, de 31 años, quien manejaba el vehículo de aplicación. La pasajera que viajaba con ella sufrió heridas de gravedad y todavía permanece internada.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Martínez, que imputó al abogado por homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor, en concurso real con lesiones culposas agravadas.

Sin embargo, más allá de la mecánica del accidente, las primeras horas posteriores al siniestro quedaron bajo la lupa. Según trascendió, Prieto Fasano no fue sometido al test de alcoholemia ni trasladado a una dependencia policial. De acuerdo con la información incorporada al expediente, fue retirado del lugar por otra abogada integrante de su familia, una circunstancia que forma parte de las actuaciones judiciales.

Estudio de grabación. Mientras la fiscalía avanzaba con las primeras medidas de prueba, el nombre de Prieto Fasano volvió a aparecer, pero en un ámbito completamente distinto.

El lunes 6 de julio participó de la grabación de un nuevo episodio de La Rosca Podcast, un ciclo dedicado al análisis político e institucional que conduce junto a Mariam Monguzzi, Eugenio Casielles y el streamer conocido como “Lizard”.

La existencia de esa grabación fue revelada por el periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia. En las imágenes registradas durante la jornada se observa al abogado sentado junto al resto del equipo del programa, sin que se adviertan limitaciones físicas evidentes.

El dato cobró relevancia porque, apenas tres días más tarde, cuando finalmente fue localizado por los investigadores, apareció desplazándose en una silla de ruedas debido a las lesiones que, según su entorno, había sufrido durante el choque. Esa situación podría ser utilizada por su defensa para solicitar medidas alternativas a una eventual prisión preventiva.

La Rosca Podcast es uno de los proyectos más recientes de La Fábrica del Podcast, un canal especializado en entrevistas y conversaciones sobre política, economía, empresas y actualidad. Prieto Fasano era una de las caras visibles del ciclo hasta que el expediente judicial modificó abruptamente su exposición pública.

Búsqueda y captura. Con el avance de la investigación, el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro ordenó localizar al abogado.

La Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense realizó tareas de inteligencia para identificar los lugares donde podía encontrarse. Los investigadores centraron la búsqueda en dos inmuebles: uno en San Isidro y otro en la Ciudad de Buenos Aires.

El jueves 9 de julio por la tarde montaron un operativo simultáneo y detectaron a Prieto Fasano cuando salía de un edificio del barrio porteño de Palermo. Estaba acompañado por su madre, la exjueza de San Isidro Lidia María Fasano, y por su hermano. Los efectivos confirmaron su identidad y concretaron la detención, con intervención de la Policía de la Ciudad por tratarse de jurisdicción porteña.

La captura se produjo cinco días después del choque y abrió una nueva etapa procesal. En las próximas horas la Justicia deberá resolver su situación, mientras continúan incorporándose pruebas para reconstruir con precisión lo ocurrido antes, durante y después del impacto.

Adorni, Francisco y León XIV

Antes de quedar en el centro de una investigación penal, Andrés Prieto Fasano había construido un perfil público que trascendía el ejercicio profesional. Abogado laboralista e hijo de la exjueza Lidia María Fasano, en los últimos años combinó su actividad en los tribunales con una creciente presencia en medios de comunicación y espacios institucionales.

Además de conducir un podcast de análisis político, es el director de Relaciones Institucionales del Instituto del Diálogo Interreligioso (IDI), la organización fundada por el papa Francisco y copresidida por el sacerdote Guillermo Marcó, el rabino Daniel Goldman y el profesor Omar Abboud.

Ese rol lo llevó a participar de distintas actividades oficiales y viajes al Vaticano, donde fue fotografiado junto al papa Francisco y, más recientemente, junto al papa León XIV. También mantuvo encuentros con dirigentes y funcionarios de distintos espacios políticos, entre ellos el exvocero presidencial y exjefe de Gabinete Manuel Adorni, imágenes que formaban parte de su actividad pública mucho antes de que su nombre quedara asociado al expediente que hoy investiga uno de los accidentes de mayor repercusión de las últimas semanas.