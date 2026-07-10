Femicidio en Junín: la autopsia confirmó que Mercedes Errapán estaba embarazada de cinco meses y medio

La investigación por el femicidio de Mercedes Errapán, la mujer de 32 años asesinada en la ciudad bonaerense de Junín, sumó en las últimas horas un dato que agravó aún más el caso: la autopsia preliminar confirmó que la víctima estaba embarazada de entre 22 y 24 semanas de gestación, de aproximadamente cinco meses y medio.

Al momento, el principal acusado es Sebastián Bonafé, quien permanece detenido por el asesinato de su expareja y por el secuestro de la hija de siete años de la víctima, a quien utilizó como rehén antes de ser capturado en Pergamino.

Del mismo modo, el informe preliminar de los médicos forenses determinó que Mercedes Errapán sufrió una muerte de extrema violencia. Según confirmaron los investigadores, presentaba: 12 heridas cortopunzantes provocadas con un arma blanca, un fuerte golpe en la cabeza y múltiples fracturas en distintas partes del cuerpo.

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Con estos resultados quedó descartada la versión inicial que indicaba que la mujer había sido asesinada de un disparo.

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