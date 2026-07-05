Una joven maestra de 26 años fue asesinada durante este fin de semana en el Gran Mendoza y el principal sospechoso del crimen es su pareja, quien intentó huir a Chile pero horas después se entregó ante efectivos policiales. El asesinato ocurrió el pasado viernes pocos minutos antes del partido de Argentina contra Cabo Verde.

La víctima fue identificada como Paula Espinoza, quien era madre de un hijo de seis años con Samuel Andrés Capellán (31), su pareja, oriundo de República Dominicana, y ahora principal sospechoso. El hombre se entregó durante la madrugada del sábado en la comisaría 53 de Potrerillos tras desistir de un intento de escapar a Chile.

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Luego de entregarse en la dependencia policial del camino de alta montaña que une Mendoza con la ciudad de Los Andes, en Chile, el presunto asesino fue asistido por lesiones que presentaba en su cuerpo y luego fue trasladado a la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

Según informó el Ministerio de Seguridad mendocino, la Justicia ordenó el secuestro del vehículo en el que circulaba el presunto agresor e indicó preservar todos los elementos de interés para la investigación de la muerte de la joven maestra.

El crimen ocurrió en la casa de la víctima, en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras. La madre de la joven fue quien alertó al 911 luego de ingresar al domicilio de la joven y encontrar a su hija con heridas de gravedad en el pecho y la cara.

Tras el aviso a la Policía de parte de la madre de la víctima, efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se acercaron hasta el domicilio. Una vez en el lugar, los médicos constataron que la joven había sido apuñalada.

La víctima residía en un edificio en la planta alta, mientras que su familia vivía en la planta baja del mismo inmueble. Según indicó Clarín que reconstruyó la Fiscalía, el pasado viernes la pareja de Espinoza ingresó al departamento de la joven alrededor de las 17:50 del viernes, permaneció en el lugar unos 10 minutos y luego bajó, saludó a la familia de su pareja y se retiró en un Ford Fiesta Kinetic azul.

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Menos de una hora después, alrededor de las 18:30, una hermana de la víctima subió para decirle que baje con su familia a ver el partido de la Sección Argentina. No obstante, la encontró agonizando sobre la cama. Acto seguido, su madre dio aviso al 911.

Ante esta situación, la Justicia mendocina activó el protocolo de femicidio y dispuso la intervención de personal de Homicidios, Policía Científica, el Cuerpo Médico Forense, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y los equipos de asistencia a las víctimas.

AS.