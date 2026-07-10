Encontraron a Jessica Benítez Barbudes: la joven de 18 años desaparecida en Belgrano fue hallada en Caballito

La búsqueda de Jessica Anahí Benítez Barbudes, la joven de 18 años que había desaparecido el martes 7 de julio en el barrio porteño de Belgrano, terminó este sábado con un resultado positivo: fue encontrada en Caballito por efectivos de la Policía de la Ciudad y confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

La adolescente era intensamente buscada desde hacía varios días por su familia y por las fuerzas de seguridad. Según informaron fuentes policiales, Jessica fue localizada cerca de las 19 horas mientras se dirigía a la casa de una amiga, ubicada en ese barrio porteño.

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La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, encabezada por el fiscal Alberto Vasser, que continúa con las actuaciones correspondientes tras el hallazgo de la adolescente.

Actrices Argentinas confirmó el hallazgo y pidió retirar las publicaciones sobre la búsqueda

Tras conocerse la aparición de Jessica, la agrupación Actrices Argentinas confirmó la noticia a través de sus redes sociales y pidió retirar las publicaciones difundidas durante la búsqueda para evitar interferencias en otros casos.

“Nos avisan que Jéssica Anahí Benítez fue encontrada y está bien. Por favor bajemos las publicaciones para no interferir con otras búsquedas. Gracias!”, publicó la organización desde su cuenta oficial.

El mensaje se difundió luego de que las autoridades confirmaran que la joven había sido encontrada en Caballito y que se encontraba en buen estado de salud.

La marcha que realizaron familiares y amigos para pedir por su aparición

Horas antes de que se confirmara el hallazgo, familiares, amigos y vecinos de Jessica realizaron una marcha frente al Colegio Julio Argentino Roca, en Belgrano, para reclamar por su aparición con vida.

La movilización fue convocada por la familia ante la falta de información durante los primeros días de búsqueda. Allí, su madre Fanny pidió intensificar los esfuerzos para encontrar a la joven y difundió sus datos para recibir cualquier información que pudiera ayudar a localizarla.

La concentración reunió a allegados y vecinos que acompañaron el reclamo mientras continuaba activo el operativo de búsqueda.

La desaparición de Jessica: qué había ocurrido

Jessica había sido vista por última vez el martes 7 de julio, cuando salió de su casa en Belgrano. Según el relato de sus familiares, la joven tenía previsto asistir al Colegio Julio Argentino Roca, donde cursa el secundario, aunque una amiga cercana señaló que posiblemente se dirigía al Barrio Chino.

Su madre contó que alrededor de las 18.20 se comunicó con ella para avisarle que no asistiera a catequesis porque la actividad había sido suspendida. La adolescente respondió por WhatsApp con un breve mensaje: “Ya vuelvo”. Ese fue el último contacto que tuvo con su familia.

Durante la investigación, los efectivos analizaron los movimientos registrados por su teléfono celular y trabajaron sobre distintas pistas que surgieron en los días posteriores a su desaparición.

La pista que llevó a Quilmes y los avances en la investigación

Una de las alertas que recibió la familia llegó a través de un vecino que aseguró haber visto a Jessica en Don Bosco, partido de Quilmes. Ante esa información, su madre se trasladó hasta la zona y realizó la denuncia correspondiente para aportar el dato a los investigadores.

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Sin embargo, en ese momento no existía confirmación oficial de que la persona observada fuera Jessica. Finalmente, la adolescente fue localizada en Caballito, donde la Policía logró dar con su paradero.

Según informaron fuentes policiales, Jessica se encontraba en camino hacia la casa de una amiga cuando fue encontrada por los efectivos.

La denuncia y el operativo de búsqueda

La denuncia por averiguación de paradero había sido realizada en la Comisaría Vecinal 13C de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el inicio del operativo participaron la División Búsqueda de Personas y la Policía de la Ciudad, mientras la Justicia avanzaba con las medidas para reconstruir los movimientos de la joven desde el momento en que salió de su domicilio.

Con el hallazgo de Jessica, las autoridades continúan trabajando para determinar qué ocurrió durante los días en los que permaneció ausente.

LB/MSS