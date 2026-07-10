Choque fatal en la Panamericana: la versión del abogado mediático acusado de matar a una conductora y abandonar el lugar

La investigación por el choque fatal en la Panamericana que provocó la muerte de Pamela Ivonne Escobar Camacho, una conductora de una aplicación de viajes de 31 años, sumó este viernes 10 un nuevo capítulo con la declaración de Andrés Prieto Fasano, el abogado laboralista detenido e imputado por el siniestro ocurrido el sábado pasado a la altura del kilómetro 17 de la autopista, en jurisdicción de San Isidro.

Tras ser arrestado en el barrio porteño de Palermo, el abogado fue indagado por la fiscal Carolina Asprella, a cargo de la investigación, donde dio su versión de lo ocurrido. Según publicó La Nación, sostuvo que no advirtió que el Volkswagen Polo de la víctima se encontraba detenido sobre la calzada porque otro vehículo que circulaba delante suyo le impedía ver la situación. Cuando ese automóvil cambió de carril, aseguró, ya no tuvo margen para evitar el impacto.

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El imputado también explicó que, tras la colisión, perdió el conocimiento por algunos instantes y que sufrió diversas lesiones. Según su relato, posteriormente fue retirado del lugar para recibir atención médica, una circunstancia que es analizada por la Justicia porque impidió que se le practicara el test de alcoholemia y otras pericias toxicológicas inmediatamente después del hecho.

Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de la autopista muestran que el Volkswagen Polo permanecía detenido sobre uno de los carriles rápidos con las balizas encendidas cuando fue embestido desde atrás por la Hyundai Creta conducida por Prieto Fasano. Como consecuencia del fuerte impacto, Pamela Ivonne Escobar Camacho murió en el lugar, mientras que la pasajera que transportaba sufrió graves heridas y continúa internada.

Qué investiga la Justicia

Uno de los principales puntos bajo análisis es el comportamiento del abogado inmediatamente después del siniestro. De acuerdo con la investigación, Andrés Prieto Fasano no permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades, sino que fue retirado por un familiar, también abogado, antes de que pudiera ser sometido a los controles de rigor. Esa situación derivó en cuestionamientos sobre la preservación de la prueba y el desarrollo de las primeras actuaciones judiciales.

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Los investigadores también intentan determinar por qué el vehículo de la víctima permanecía detenido sobre la autopista. Una de las hipótesis es que el Volkswagen Polo haya sufrido un desperfecto mecánico, aunque esa circunstancia todavía es materia de peritajes.

En paralelo, este viernes se difundieron las imágenes del choque fatal en la Panamericana, registradas por las cámaras de seguridad de la autopista. El video, incorporado al expediente, muestra la secuencia previa al impacto y constituye una de las principales pruebas con las que trabajan la fiscalía y los peritos para reconstruir la mecánica del hecho.

Andrés Prieto Fasano, de 37 años, es abogado laboralista, profesor universitario e hijo de la exjueza de San Isidro, Lidia María Fasano. Fue detenido el jueves luego de un operativo realizado por la Policía Bonaerense, que logró localizarlo cuando salía de un edificio en Palermo acompañado por su madre y su hermano. Al momento del arresto se movilizaba en una silla de ruedas debido a las lesiones que presentaba.

La causa está caratulada como homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor, en concurso con lesiones culposas agravadas, y continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez, que espera los resultados de las pericias accidentológicas y de otros estudios para definir la situación procesal del imputado.

RG