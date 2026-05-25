Un nene de 9 años ingresó en bicicleta a Panamericana y murió atropellado

Una tragedia ocurrió este domingo cuando un nene de 9 años murió atropellado luego de ingresar en bicicleta a la traza de la Autopista Panamericana, donde fue embestido por un vehículo. Según trascendió, el menor falleció en el lugar luego del impacto.

El lamentable accidente ocurrió a la altura del kilómetro 44, sentido a la provincia de Buenos Aires, alrededor de las 20:30hs del domingo y provocó un cierre de la traza de al menos dos horas. Fuentes del caso indicaron a Infobae que la víctima fue identificada como B.D., domiciliado en Pilar.

Según trascendió, el nene de 9 años se encontraba andando en bicicleta junto a un grupo de amigos por la zona de la colectora cuando, indicaron los testigos a las autoridades, se lanzó desde una lomada, no pudo frenar e ingresó a la autopista, momento en el que fue embestido por un Volkswagen Vento conducido por un hombre de 29 años.

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El cuerpo del menor quedó tendido sobre el carril rápido de la autopista y su bicicleta, rodado 16, quedó en la banquina. Voceros del caso le indicaron al medio mencionado que se constató el fallecimiento del niño en el lugar por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

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Luego del trágico accidente, a los pocos minutos se desplegó un operativo que incluyó a personal de Defensa Civil, Policía Vial Pilar, Gendarmería Nacional y agentes de Autopistas del Sol. Como consecuencia, el tránsito fue cortado y se desviaron los vehículos por el Puente Kansas para permitir el desarrollo del procedimiento.

Las causas del accidente quedaron bajo investigación, la causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en manos de la Comisaría Pilar 7ma, con intervención de la UFI Turno Pilar.

AS.