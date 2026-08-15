Entre apps, redes y vínculos descartables: cómo cambió la forma de buscar pareja entre los jóvenes

Encontrar pareja se volvió una tarea difícil para buena parte de los jóvenes argentinos. Un estudio reciente mostró que el 57% considera que es “difícil” o “muy difícil” encontrar una relación, mientras que la percepción es todavía mayor entre las mujeres: el 65% sostiene que tiene dificultades para hacerlo.

El sondeo de Reyes Filadoro y Enter Comunicación se hizo en junio sobre 643 jóvenes de entre 18 y 35 años, además de seis grupos focales segmentados por género y edad, y también se analizaron contenidos, comentarios y conversaciones de YouTube e Instagram, durante mayo y junio. En esa tarea cualitativa el relevamiento fue manual, con asistencia de IA, y el margen de error que se adjudica al estudio es de +/-3,9%, con un índice de confianza del 95%.

Por qué y cómo elegimos pareja y amigos los argentinos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Uno de los datos más llamativos aparece entre las mujeres solteras: el 25% asegura que no encuentra pareja porque “no sabe dónde o cómo salir a buscar”, frente al 5% de los hombres. Entre los principales motivos para no estar en pareja también aparecen disfrutar de la soltería y ser independiente, con 18%, no encontrar personas de interés, con 17%, y estar enfocada en la profesión, con 11%.

La dificultad para vincularse también se refleja en la percepción general. Entre quienes están solteros, el 57% considera que encontrar pareja es difícil o muy difícil, mientras que apenas el 15% lo califica como fácil o muy fácil. Otro 28% directamente respondió que no está buscando una relación.

Las apps de citas no resolvieron el problema

Las aplicaciones de citas forman parte de las nuevas formas de conocer personas. Casi dos tercios de los jóvenes utilizaron alguna vez una app para buscar pareja: el 12% las usa actualmente o de manera ocasional y otro 17% las utilizó en el pasado. En tanto, el 51% nunca las usó y el 20% no está buscando una pareja.

El uso también presenta diferencias entre hombres y mujeres. El 15% de los varones utiliza aplicaciones de citas, casi el doble que entre las mujeres, donde llega al 8%.

Sin embargo, los grupos focales muestran que tener más opciones no necesariamente facilita la construcción de vínculos. Una de las conclusiones que aparece en el estudio es que hoy resulta más fácil conocer gente, pero más difícil mantener una relación.

“Mientras más tenés para elegir, más miedo te da equivocarte”, expresó uno de los participantes. Otro lo resumió así: “Es más fácil conocer gente, es más difícil mantener el vínculo, bancarla y superar el desinterés momentáneo”.

Infidelidad en tiempos de Milei: el 27 % de los argentino engaña a su pareja como vía de escape a su realidad económica

El 77% cree que las relaciones son más descartables

La percepción de que los vínculos son cada vez más breves aparece con fuerza en la encuesta. El 77% está de acuerdo o muy de acuerdo con que las relaciones de pareja son más descartables y menos duraderas que en la época de sus padres, mientras que el 23% se muestra en desacuerdo.

Las redes sociales aparecen como uno de los factores que atraviesan esta transformación. En los grupos focales, los jóvenes señalaron que la exposición permanente, la posibilidad de conocer nuevas personas y la facilidad para iniciar otros vínculos también generan conflictos dentro de las parejas. “Hoy es más líquido. Podés estar con uno tres meses y luego con otro. Hay más catálogo con esto de las apps y es mucho más fácil encontrar”, sostuvo uno de los participantes.

A esto se suma una fuerte presencia de ansiedad y frustración. El 54% de los jóvenes se identifica con sentimientos positivos, mientras que el 44% manifiesta sentimientos negativos. Entre quienes tienen entre 25 y 35 años, la percepción negativa llega al 55%, con mayor presencia de frustración, enojo, estrés y ansiedad.

Hombres y mujeres no viven el cambio de la misma manera

El estudio también encontró una brecha importante en la percepción mutua. El 73% de los hombres afirma sentirse comprendido por las mujeres, mientras que solo el 53% de las mujeres dice sentirse comprendida por los hombres.

A su vez, el 63% considera que muchos hombres se sienten confundidos respecto de lo que se espera de ellos como hombres. La proporción alcanza el 68% entre los varones y el 57% entre las mujeres.

Las ventajas de las parejas que son desparejas

Los mandatos tradicionales, sin embargo, continúan presentes. El 41% de los hombres considera que deben ser fuertes y no mostrar debilidad, mientras que el 34% cree que deberían poder resolver sus problemas sin pedir ayuda. En contraste, el 80% de los encuestados reconoce que a muchos hombres les cuesta expresar sus emociones o pedir ayuda debido a las expectativas sobre cómo deben comportarse.

Las mujeres también aparecen atravesadas por exigencias. El 65% de los jóvenes considera que existe una presión social para que las mujeres sean exitosas profesionalmente, independientes económicamente, impecables físicamente y, al mismo tiempo, se ocupen de las tareas domésticas y de cuidado. Entre las mujeres, la cifra asciende al 72%.

Pese a todo, formar una familia sigue siendo un deseo

La transformación de los vínculos no significa que haya desaparecido el deseo de construir una familia. El 81% de los consultados afirma que le gustaría formar una, aunque para el 33% se trata de un proyecto que todavía ve lejano.

El 48% respondió directamente que sí quiere formar una familia, mientras que el 12% dijo que no y el 7% manifestó no saberlo. La intención también presenta una diferencia por género: el 54% de los hombres afirma que quiere conformar una familia, frente al 42% de las mujeres.

El estudio concluye que los jóvenes atraviesan una transformación profunda de las formas de vincularse. Hombres y mujeres comparten la sensación de que las relaciones son más difíciles y que los modelos tradicionales están cambiando, pero existen diferencias importantes a la hora de explicar las causas y enfrentar esas transformaciones.

CS