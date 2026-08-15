Mabel, la mamá de 62 años de San Nicolás, se fue de alta a casa con su bebé David

Mabel Frías y su hijo David recibieron el alta médica este sábado y dejaron el Hospital San Felipe de San Nicolás, donde nació el bebé tras una cesárea programada. La mujer, de 62 años, se convirtió en la persona de mayor edad registrada hasta el momento en la Argentina en dar a luz. Madre e hijo se encuentran en buen estado de salud.

El nacimiento ocurrió luego de un embarazo logrado mediante fecundación in vitro con óvulos donados, un tratamiento que permitió a Frías cumplir el deseo de ser madre después de la menopausia. La intervención no presentó complicaciones y tanto ella como el bebé evolucionaron de manera favorable.

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“Estoy perfecta. Es precioso, nació sano y bien”, había contado Frías después del nacimiento. Tras la cesárea reconoció que estaba algo cansada, pero aseguró que se encontraba bien y que podía disfrutar de sus primeras horas junto a David.

El nacimiento de David y el alta médica

David nació con 2,750 kilos y permaneció durante sus primeras horas en el área de Neonatología para recibir los controles correspondientes. Luego, al comprobar que su evolución era buena, pudo continuar junto a su madre hasta recibir el alta.

La cesárea fue programada y estuvo a cargo del equipo médico del Hospital San Felipe. La obstetra Romina Ruffini destacó el desarrollo de la gestación y describió el proceso como “un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”.

Frías había atravesado la menopausia años atrás y por eso recurrió a un tratamiento de fertilidad para lograr el embarazo. El procedimiento de fecundación in vitro con óvulos donados fue realizado en Rosario por el doctor Matías Colabianchi.

El deseo de Mabel y un caso que marca un antecedente en la Argentina

Para Frías, el nacimiento de David representa el final de una búsqueda que sostuvo durante muchos años. La mujer contó que el deseo de ser madre estuvo presente desde que era muy joven y que nunca dejó de intentarlo. “Siempre quise ser madre y desde muy chica intuí que lo iba a ser. No quería otra cosa que ser madre”, había dicho antes del nacimiento.

La llegada de David se convirtió así en un momento esperado durante décadas. Ahora, con el alta médica, Mabel y su hijo podrán continuar esta nueva etapa fuera del hospital.

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El nacimiento también llamó la atención por la edad de la madre. Mabel Frías tiene 62 años y, de acuerdo con los antecedentes médicos y periodísticos disponibles, no se conoce hasta el momento otro caso registrado en la Argentina de una mujer que haya dado a luz con esa edad o más.

No existe un registro oficial nacional que reúna todos los casos de maternidad a edades avanzadas. Por eso, el antecedente se establece a partir de la información disponible y de los casos que fueron difundidos públicamente.

Tras la cesárea y las primeras horas de controles, madre e hijo dejaron el Hospital San Felipe en buen estado de salud. David ya está en casa con Mabel, quien después de tantos años pudo cumplir el deseo que, según contó, siempre tuvo presente.

LB