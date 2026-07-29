Maternidad Provincial de Córdoba: las pericias descartaron mala praxis en 10 muertes de recién nacidos investigadas por la Justicia

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que las pericias médicas realizadas en la Maternidad Provincial Brigadier General Juan Bautista Bustos concluyeron que en 10 casos de fallecimientos de recién nacidos no existió mala praxis médica.

Según comunicó la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, las conclusiones corresponden a denuncias presentadas a fines de 2025 por hechos ocurridos entre 2023 y 2025, vinculados con la atención de partos y cesáreas en el hospital provincial.

Los estudios fueron elaborados por comités de especialistas del Poder Judicial, con intervención de peritos de control cuando fueron propuestos por las partes.

Las pericias concluyeron que las muertes fueron intrauterinas

De acuerdo con el informe oficial, los 10 dictámenes médico-científicos determinaron que los fallecimientos ocurrieron de manera intrauterina, es decir, antes del nacimiento.

En consecuencia, la Fiscalía señaló que en ninguno de esos expedientes se acreditó mala praxis médica en la atención brindada ni en los procedimientos realizados durante los partos o cesáreas.

El organismo explicó que la información se dio a conocer "con criterio de transparencia y responsabilidad institucional", debido a la amplia difusión pública que tuvo el caso y al interés de la comunidad por el funcionamiento de la Maternidad Provincial.

La investigación continúa por otros siete casos

Pese a las conclusiones alcanzadas en estos 10 expedientes, la causa permanece abierta.

La Fiscalía indicó que todavía aguarda los resultados de las pericias correspondientes a la muerte de una mujer durante el parto, mientras que también continúa con distintas diligencias en cuatro casos por presuntas lesiones sufridas por pacientes y otros dos casos por fallecimientos de neonatos.

De esta manera, el Ministerio Público Fiscal aclaró que las actuaciones judiciales continúan hasta completar el análisis de todos los hechos denunciados.