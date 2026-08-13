Madre a los 62 años: una mujer de San Nicolás se convirtió en el embarazo récord del país

Las hazañas de la medicina se suceden a diario, y en San Nicolás una mujer de 62 años se convirtió en las últimas horas en la más longeva en dar a luz en la Argentina. Su nombre es Mabel y contó que el embarazo, logrado por fertilización con óvulos donados, "fue una experiencia maravillosa".

El proceso se desarrolló en el Hospital San Felipe de esa ciudad bonaerense, donde Mabel contó al diario El Norte que "mi bebé se llama David, pesó 2,7 kilos y estoy perfecta, me siento muy bien, a él lo llevaron para algunos exámenes en Neonotalogía, pero es un bebé hermoso y está bien, al fin pude cumplir con mi sueño".

Agregó que "siempre quise ser madre, pese a la menopausia pasé años orando, pidiéndole a Dios que me dé un hijo, y al fin llegó...".

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Hospital San Felipe, de la ciudad de San Nicolás.

La obstetra Romina Ruffini, a cargo del nacimiento, le dijo al diario nicoleño que “el embarazo fue normal, Mabel fue una paciente tranquila y predispuesta, cumplió con todo en tiempo y forma, confiada y entregada al médico”, contó.

“Decidí tener un hijo ahora porque hace muchos años quedé menopáusica, pero yo siempre tuve el deseo. No me di por vencida. Soy una mujer de mucha fe. Oraba, ponía mi mejor energía y sentía en mi corazón que iba a ser madre. Hasta que un día tomé la decisión y pedí turno en un instituto en Rosario con el doctor Colabianchi”, contó.

Ovulos donados

Mabel apeló, por su edad, a óvulos donados, y sorprendida por la repercusión del caso instó a otras mujeres que "no se animan a dar este paso a que lo hagan".

El mayor caso que registra Guinness, con mujeres dando a luz en edades avanzadas, es el de la española Maria del Carmen Bousada, que fue madre de mellizos a punto de cumplir los 67 años. Pero sin estar en ese tradicional registro de récords, también se conocen como documentados el de Rajo Devi, que en Hisar, al norte de la India, en noviembre de 2008 tuvo una hija a los 70 años de edad.

HB