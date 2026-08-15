Considerado por la UNESCO como el "punto cero de la historia", el complejo arqueológico de Göbekli Tepe, en el sudeste de Turquía, continúa desafiando nuestra comprensión sobre los orígenes de la civilización humana. Lo que inicialmente se identificó como el santuario más antiguo del mundo, ahora revela una faceta más compleja con el reciente descubrimiento de estructuras neolíticas que podrían haber servido como viviendas domésticas.

El recinto monumental de Göbekli Tepe que fue excavado primero y hoy puede visitarse

Descubrimiento revolucionario

Göbekli Tepe se erige sobre verdes colinas situadas a 60 kilómetros de la frontera de Turquía con Siria y cerca de la ciudad de Sanliurfa, un antiguo centro de peregrinación conocido como la cuna del profeta Abraham.

El sitio fue sacado a la luz hace más de 20 años por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, quien se sintió atraído por la forma artificial de una colina y estudios previos de la década de 1960 que mencionaban rocas extrañas en el lugar. Schmidt identificó rápidamente la importancia del sitio, descubriendo un centro de culto neolítico construido por cazadores-recolectores mucho antes de lo que se creía posible, unos 11.000 años a.C.

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Los monumentos: círculos y pilares colosales

La arquitectura monumental de Göbekli Tepe se caracteriza por colosales círculos de piedra que albergan pilares en forma de T decorados, como los de Stonhenge pero más antiguos e imponentes. Estos recintos tienen entre 10 y 30 metros de diámetro y contienen pilares antropomórficos centrales que "miran" hacia otros desplegados a su alrededor. Estos pilares, que pueden medir hasta 5,5 metros de altura, presentan tallas detalladas de fauna prehistórica.

Los pilares de Göbekli Tepe presentan una gran variedad de representaciones de la fauna prehistórica que rodeaba a sus constructores, incluyendo tanto animales comunes como especies más peligrosas.

De acuerdo con los investigadores alemanes que los estudiaron minuciosamente, los animales que aparecen tallados en los pilares son:

- Mamíferos: Se han identificado relieves de jabalíes, zorros, gacelas y otros mamíferos con grandes colmillos.

- Aves: Entre las representaciones de aves se encuentran grullas, buitres y patos.

{ Reptiles e insectos: Los relieves incluyen serpientes, escorpiones, arañas.

Estos relieves suelen ser muy detallados y, según los arqueólogos, podrían representar una mitología asociada al monumento o evocar una atmósfera específica a través de la presencia de animales amenazantes en el lugar.

Según el arqueólogo alemán Jens Notroff, estos relieves podrían representar una "mitología asociada al monumento" o incluso ancestros importantes.

El nuevo hallazgo: casas de 10.000 años

Hasta hace poco, se creía que Göbekli Tepe era exclusivamente un centro ceremonial. Sin embargo, nuevas excavaciones en un área al norte del sitio principal, donde había un montecito de olivos que fueron trasplantados, han revelado estructuras de planta cuadrada y rectangular que datan de la segunda fase del asentamiento.

El director de la excavación, el Prof. Dr. Necmi Karul, señaló que la impresión inicial del equipo es que algunas de estas estructuras podrían haber sido hogares domésticos.

Lee Clare, director de campo de Göbekli Tepe, explica que “mucha gente no se da cuenta de que hay pendientes empinadas en el sitio. Era en estas laderas donde se construían los edificios domésticos. Debido a la erosion y los terremotos (como el que ocurrió recientemente en Sanliurfa), las casas se deslizaron por los montículos y sepultaron los monumentos circulares y los pilares que estaban cuesta abajo”.

A diferencia de los recintos monumentales, estas construcciones contienen menos pilares de gran tamaño y sus interiores parecen más adecuados para actividades domésticas cotidianas.

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Cuadrados, en vez de círculos

Las casas recién descubiertas en Göbekli Tepe presentan características arquitectónicas que las distinguen de los famosos recintos monumentales del sitio:

Planta cuadrada o rectangular: A diferencia de las estructuras circulares más antiguas, estos nuevos hallazgos tienen una planta cuadrada o rectangular elaborada con piedras. Se ha encontrado, incluso, piedras para moler y recintos que habrían funcionado como alacenas para guardar la comida bajo techo.

Menor presencia de pilares: Estas construcciones contienen menos pilares de piedra de gran tamaño que los recintos ceremoniales. En esta fase de ocupación, los grandes pilares en forma de T parecen haberse vuelto menos prominentes

Diseño para la vida cotidiana: Sus interiores parecen más adecuados para albergar actividades domésticas y diarias. La organización interna de estos edificios está ayudando a los investigadores a rastrear cómo cambió la vida en el asentamiento a lo largo del tiempo.

Ubicación y profundidad: Se encuentran en una nueva área de excavación al norte de la zona arqueológica principal. Estaban situadas directamente bajo la superficie moderna, lo que permitió identificar sus planos rápidamente, llegando incluso a los niveles de suelo en varias de ellas.

Cronología: Los arqueólogos sitúan estas estructuras en la segunda fase de ocupación de Göbekli Tepe, alrededor del año 9.000 a.C.

Significado: antes y ahora

Se pensaba que Göbekli Tepe era un centro de culto estacional donde cazadores-recolectores se reunían para celebrar festines y rituales, para luego retirarse a sus hogares en otros lugares.

Ahora, el hallazgo de edificios rectangulares sugiere que la arquitectura monumental y la vida doméstica cotidiana podrían haber coexistido en el sureste de Turquía, cerca de la confluencia del Tigris y el Éufrates donde nació la agricultura.

Esto refuerza la idea de que Göbekli Tepe era un asentamiento permanente donde diferentes tipos de edificios se utilizaban al mismo tiempo.

Lee Clare, arqueólogo del German Archaeological Institute que fue discípulo del descubridor de Göbekli Tepe, Klaus Shmidt, aclaró que los nuevos descubrimientos son obra del programa Türkiye’s Geleceğe Miras/Taş Tepeler, no de ningún individuo iluminado, como se rumorea en redes sociales.

Göbekli Tepe sigue siendo un enigma bajo sus 9 hectáreas de extensión, con al menos 20 círculos de piedra detectados mediante instrumentos avanzados, de los cuales sólo una parte ha sido excavada hasta hoy.

Las investigaciones continuarán durante los próximos años en los alrededores del círculo central y en la colina donde está el árbol que funciona como señal para quienes visitan el lugar, preparado para el turismo con un maravilloso museo circundante. El alguna vez considerado “primer templo de la humanidad” hoy remite a una aldea con un importante centro de actividades públicas o rituales.

Lee Clare, el arqueólogo a cargo de las excavaciones



AF